شكرا لقرائتكم الأهلي ضد سموحة .. إبراهيم حسن يوضح سبب حمله للكرسى فى يده... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أوضح إبارهيم حسن مدير الكرة بنادى سموحة، سبب حمله للكرسى، أثناء اعتراضه على حكم اللقاء بسبب طول مدة الوقت بدل الضائع فى مباراة الأهلى، قائلًا :" واحنا طالعين لاقينا الكراسى بتتحدف علينا من مقصورة النادى الاهلى و تربيزة فيها مسامير، هو لازم اموت علشان اقلب الدنيا،وكمان اترمى علينا زجاجات المياه، كيف لاعضاء مجلس الادارة يسمحون بذلك، وحسبى الله ونعم الوكيل فى اللى رمو الترابيزات بمسامير من مقصورة الاهلى".

وأضاف مدير الكرة فى تصريحات لبرنامج "ملعب أون"، المذاعه عبر فضائية "أون سبورت"، قائلًا :" الوقت الضائع اللى اتحسب مدته مثل شوط الخماسى 7 دقائق ونص، و مافيش حد بيعمل كدا لو احنا العكس كان الحكم هيعمل كدا احنا بنموت علشان سموحة تتعادل وتفضل فى الدورى،وماعنديش مشكلة ان الاهلى يكسب الدورى مبروك بس احنا لينا حق ولو الجون كان جه قبل الوقت الضايع ماكناش هنزعل ورمضان كريم فى اللى بيعرف ربنا بس و اللى مايعرفهوش هيبقى سواد عليه ".