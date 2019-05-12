شكرا لقرائتكم فرج عامر : الوقت الضايع لحد ما الأهلي يجيب جون... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل سخر فرج عامر رئيس نادي سموحة، من أحداث مباراة فريقه أمام النادي الأهلي، والتى خسرها النادي السكندري، بهدف وحيد تم تسجيله فى الدقيقة 98 من عمر المباراة التى اقيمت مساء السبت ضمن مواجهات الأسبوع الـ 32 لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

ونشر فرج عامر صورة للوحة الخاصة بإعلان الحكم الرابع الوقت بدل الضائع خلال المباريات عبر الفيسبوك تحمل تعليقا : "لحد ما الاهلي يجيب جوووون".

ماتش الاهلي يشهد أحداث مثيرة



وشهد ماتش الاهلي وسموحة، اعتراضات كبيرة من جانب الجهاز الفنى للنادي السكندري بقيادة حسام حسن، بعد إحراز الفريق الأحمر هدف المباراة الوحيد عن طريق الأنجولى جيرالدو بالدقيقة 98 رغم احتساب حكم المباراة 7 دقائق وقت بدل من ضائع.