شكرا لقرائتكم الأهلى +90.. جيرالدو ينقذ النقطة 70 للمارد الأحمر بتسديدة عابرة للسيقان... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل انتهت المباراة التى جمعت بين فريقى الأهلى وسموحة بفوز الاهلى بهدف دون رد فى المباراة الذى اقيمت علي ملعب بتروسبورت في الجولة 32 من منافسات الدوري الممتاز.

أحرز جيرالدو الهدف الأول للأهلى فى الدقيقة 97 من عمر اللقاء.

جاءت أحداث المباراة بطيئة ومملة من كلا الفريقين ولم تسنح أى فرص على مرمى الفريقين.

وسيطر الأهلى على مجرى المباراة فى الدقائق الأولى من المباراة ولكن يعود سموحة لوقف سيطرة القلعة الحمراء .

وبعد 15 دقيقة يبقى الوضع كما هو عليه بالتعادل السلبى و فى الدقيقة 17 يصوب أحمد صبحى لاعب سموحة كرة خطيرة على مرمى الشناوى ولكن الحارس يتصدى لها.

وفى الدقيقة 18 يطالب صالح جمعة بركلة حرة من جانب الركلة الركنية لمرمى سموحة ولكن الحكم لم يحتسب شيئا.

وبعد مرور 20 دقيقة من الشوط الأول التعادل السلبى يسطر على المباراة.

ويستمر ضغط الأهلى على مرمى سموحة ولكن بدون خطورة على محمد أبو جبل.

وفى الدقيقة 27 ينقذ محمد أبو جبل الهدف الأول للأهلى بعد تصويبة من رمضان صبحى.

بينما صوب أحمد فتحى تسديده صاروخية على مرمى سموحة ولكن ينقذ أبو جبل الهدف الأول للأهلى لتخرج إلى ركلة ركنية.

وانحصر اللعب فى وسط المعلب بين الفريقين بدون خطورة على مرمى الفريقين.

وفى الدقيقة 40 تشاجر رمضان صبحى مع أحمد صبحى لاعب سموحة، إثر كرة مشتركة بينهما.

ومازال ظغط الأهلى على خط دفاع سموحة لفك التكتل الدفاع بقيادة حمص كابتن الفريق السكندرى.

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وينتهى الشوط الأول بالتعادل السلبى بين الفريقين.

وابدا الشوط الثانى بضغط من الأهلى على مرمى سموحة ولكن بدون خطورة على ابو جبل.

وفى الدقيقة 48 يقلش ياسر ابراهيم كورة خطيرة امام مرمى سموحة وتعرض ايم اشرف للاصابة فى الانف بعد تدخل هوائى بين لاعب سموحة .

دفع الأوروجويانى مارتن لاسارتى المدير الفنى للأهلى بوليد سليمان بدلا من صالح جمعة فى الدقيقة 60 من عمر المباراة . لم يظهر نادى سموحة خطورة على مرمى الأهلى خلال الـ20 دقيقة التى مرت على الشوط الثانى و لكن مازل ضغط الأهلى مستمر على ابو جبل تبادل الفريقان السيطرة على مجريات المباراة فور انطلاقها وأنحصر اللعب فى وسط الملعب، ومنذ الدقيقة السادسة سيطر الأهلى على مجريات المباراة وبدأ الثنائي رمضان صبحي وحسين الشحات فى عمل انطلاقات سريعة من الجبهتين اليمني واليسري. ودفع لاسارتى بمروان محسن بدلا من حمدى فتحى لاعب الأهلى خط وسط الأهلى ثم قام بالدفع بجيرالدو بدلا من أحمد فتحى . وانتهت المباراة بدون أهداف بين فريقى الأهلى و سموحه.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي..

محمد الشناوي في حراسة المرمي أمامه احمد فتحي وياسر إبراهيم وايمن أشرف وعلي معلول وفي خط الوسط عمرو السولية وحمدي فتحي وفي الامام حسين الشحات وصالح جمعة ورمضان صبحي ووليد أزارو.

ويجلس علي مقاعد البدلاء كلا من شريف إكرامي ووليد سليمان ومروان محسن وحسام عاشور ورامي ربيعة وجونيور أجايي وجيرالدو.

وجاء تشكيل سموحة كالتالى :

فى حراسة المرمى : محمد أبو جبل

فى الدفاع : محمود معاذ ، رجب نبيل ، ، أحمد صبحى ، شريف رضا

فى الوسط : أحمد حمص ، أيدى أيمومو ، إبراهيم عبد القوى ، فارس مجاهد

فى الهجوم : حسام حسن ، ديريك

ويحتل الأهلى بعد اللقاء المركز الأول برصيد 70 نقطة بعد خوض 30 مباراة له فى الدورى جمعهم بالفوز فى 22 مباراة و التعادل فى 4 و الهزيمة فى مثلهم بينما يدخل سموحة اللقاء وهو يحتل المركز الثالث عشر برصيد 35 نقطة بعد الخوض فى 33 مباراة جمعهم فى الفوز بـ 7 مباريات و التعادل فى 14 و بينما تلقى الهزيمة فى 10 مباريات.