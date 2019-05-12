شكرا لقرائتكم اتحاد القدم يحدد موعد مباراتي ملحق الصعود والهبوط ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - حدد اتحاد القدم السعودي موعد مباراتي ملحق الصعود والهبوط بين صاحب المركز 13 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين ورابع أندية الدرجة الأولى، وذلك بعد نهاية المسابقة بأقل من أسبوع.
ويختتم دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين في السادس عشر من مايو الجاري، بينما تقام مباراة ذهاب الملحق يوم 20 على أرض صاحب المركز 13 في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، بينما تقام مباراة الإياب يوم 24 مايو على أرض رابع دوري الدرجة الأولى.
وتبدو أندية الحزم والفيحاء والقادسية الأقرب لاحتلال المركز 13 في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، بينما يتنافس العدالة والخليج والجيل على بطاقة التأهل المباشر ومركز الملحق.
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