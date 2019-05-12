شكرا لقرائتكم خبر عن تفوق إماراتي في منافسات «التزلج على الثلج» بدورة ند الشبا الرياضية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: أحمد مصطفى

أقيمت بنجاح كبير ووسط أجواء غلفتها الإثارة والمستويات القوية منافسات بطولة «التزلج على الثلج»، وذلك للمرة الأولى ضمن فعاليات دورة ند الشبا الرياضية، وشهدت البطولة مشاركة من مختلف الجنسيات في المنافسات التي أقيمت في «سكي دبي» في مول الإمارات، وشهدت إقامة 3 مسابقات رئيسية، وهي «التزلج على المنحدرات، التزلج الحر، والتزلج بواسطة الألواح» «السكي بوردينج».

وتشهد البطولة في معظم أماكن إقامة المنافسات حضوراً جماهيرياً كبيراً، وخطف المشاركون الإماراتيون وأبرزهم من فريق القيادة العامة لشرطة دبي، الامتياز من خلال فوز اللاعب حسن الفردان بالمركز الأول في الفئة المفتوحة لمنافسات «التزلج على المنحدرات»، وهي الفئة الأكثر قوة وندية، وذلك بعدما سجل زمناً وقدره 33,54 ثانية، متفوقاً على شون جوجاين الذي جاء ثانياً بزمن 35,97 ثانية، وبالمركز الثالث سام شاربين بزمن 37,94 ثانية.

وعلى صعيد الفئة المفتوحة للسيدات، حققت صوفيا شاكين الميدالية الذهبية بعدما سجلت زمناً وقدره 48,55 ثانية، وفي فئة الناشئين تحت 16 سنة، جاء بالمركز الأول بين شيرف بزمن 31,02 ثانية، وبالمركز الثاني جايمس وايت بزمن 32,46 ثانية، وبالمركز الثالث أليكس استريدج بزمن 32,94 ثانية.

وفي فئة الناشئات تحت 16 سنة، نالت سمر سبيندلوف المركز الأول بزمن 31,20 ثانية، وبالمركز الثاني دانا تليفا بزمن 31,75 ثانية، وبالمركز الثالث باتريشيا استريدج بزمن 32,94 ثانية.

وفي فئة الناشئين تحت 12 سنة، نال المركز الأول فين شيريف بزمن 32,74 ثانية، أما على صعيد الناشئات تحت 12 سنة، نالت المركز الأول ريو شارمان بزمن 33,90 ثانية.

أما على صعيد الناشئين تحت 10 سنوات، نال المركز الأول ويليام لامبرت بزمن 43,06 ثانية، وفي فئة الناشئات تحت 10 سنوات، حققت المركز الأول نايف ماسترز بزمن 36,45 ثانية.

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وجاء التفوق إماراتياً خالصاً في الفئة المفتوحة للتزلج الحر، وحل حسن الطاهر بالمركز الأول بمجموع 126 نقطة، وبالمركز الثاني سلطان عيسى بن علي بمجموع 125 نقطة، وبالمركز الثالث عبدالله عمر المهيري بمجموع 99 نقطة، وفي نفس المنافسات لفئة تحت 16 سنة، حقق المركز الأول عبيد المري بمجموع 142 نقطة.

وفي منافسات التزلج بواسطة الألواح «السكي بوردينج»، حصد لاعبو الإمارات المراكز الثلاثة الأولى في الفئة المفتوحة، وجاء بالمركز الأول أحمد طلال برصيد 132 نقطة، وبالمركز الثاني بهاء صديقي برصيد 126 نقطة، وبالمركز الثالث علي الحمادي برصيد 98 نقطة.

أما في فئة الناشئين تحت 16 سنة لنفس البطولة، فحقق حميد الأنصاري المركز الأول برصيد 105 نقط، وفي فئة تحت 12 سنة نال المركز الأول سعيد المري برصيد 78 نقطة، وفي فئة تحت 12 سنة للفتيات، نالت المركز الأول أمينة المهيري برصيد 45 نقطة.

وكان لتواجد منافسات التزلج على الجليد للمرة الأولى ضمن دورة ند الشبا الرياضية الدور في تسليط الضوء وإبراز فريق شرطة دبي للعبة والذي تم تشدينه قبل عامين بتوجيهات من قبل القائد العام لشرطة دبي، وتم تجهيز الفريق بمدرب مختص وعدد من اللاعبين والذين يتواجدون حتى الآن منذ بداية التأسيس، وشارك الفريق بالمنافسات التي أقيمت في سكي دبي واختتمت فعالياتها مساء الجمعة.

وقال الملازم عادل محمد مشرف الفريق أن شرطة دبي شاركت في الحدث خلال الدورة بفئتين واستطاع الفريق خلال فترة قليلة أن ينافس العديد من الفرق العالمية التي تأتي من حين لآخر إلى دولة الإمارات، حيث تتواجد هذه الفرق في الدول الاسكندنافية، بسبب طبيعة الطقس الخاص بها، وقد كان لسكي دبي الدور في جعل دانة الدنيا شبيهة بهذه المناطق.

وأضاف: نأمل أن تكون لدينا الخبرة الكافية من أجل المنافسة في العديد من البطولات التي ستقام خلال الفترة المقبلة، خاصة في الأولمبياد الشرطية التي تقام في مختلف دول العالم

وقال محمد سيف العبدولي عضو الفريق أن طموحه هو الوصول إلى العالمية من خلال الاولمبياد، لافتا إلى أن التركيز سيكون من خلال تدريب واكتشاف أجيال جديدة للعبة خاصة وأنها تلاقي دعماً كبيراً من قبل المسؤولين.

وزاد: على الرغم من أن فكرة هذه الرياضة تعتبر جديدة على مجتمعنا إلا أن الأهل كان لهم الدور في تشجيعنا ودعمنا بشكل مستمر، من أجل التميز، ونأمل أن نواصل على هذا المنوال من أجل تحقيق أفضل النتائج والمشاركة مع كبار ونجوم اللعبة.