بطولة زايد الرياضية تختتم منافسات الجودو بنجاح الكبير



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اختتمت مساء أمس الأول، منافسات بطولة الجودو المفتوحة للفردي التي نظمها اتحاد الإمارات للمصارعة والجودو ضمن بطولة زايد الرياضية بنادي ضباط القوات المسلحة في أبوظبي، والمقامة ضمن فعاليات الأولمبياد الرمضاني ال23، الذي يقام تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، وشهدت مشاركة 80 لاعباً ولاعبه تحت 20 سنة، وشملت المنافسة 11 وزناً على مستوى أندية ومراكز الجودو، وتوزعت ميدالياتها بين لاعبي ولاعبات الأندية المختلفة، وكانت البطولة فرصة للجهاز الفني لمنتخب الجودو ليقف على مستوى اللاعبين الذين تم اختيارهم للمشاركة في الأولمبياد المدرسي العالمي، الذي تستضيفه العاصمة المجرية بودابست والذي تأتي المشاركة فيه بالتعاون مع إدارة الرياضة المدرسية في يونيو المقبل، إضافة إلى بطولة كأس آسيا في هونج كونج يوليو القادم.

وأسفرت نتائج البطولة، عن تتويج 8 لاعبات، وكان التفوق البارز للاعبات مركز فاطمة بنت مبارك بالفوز برصيد 5 ميداليات ملونة كانت من نصيب مروة كشيش في وزن تحت 50 كجم، والعنود عبدالله وميره حمدان خليفة وشوق عادل، كما فازت مايا محمد ببرونزية وزن تحت 57، فيما فازت بذهبية ذلك الوزن شمسه يوسف من نادي الوحدة، ونالت الفضية كميله أسعد من صالة تيتان، وفازت بالبرونزية الثانية لنفس الوزن مها يوسف من جودوكان دبي.



منافسات الشباب



وعلى مستوى الشباب، فقد تم توزيع 9 ميداليات ذهبية، فنال ذهبية وزن فوق 90 كجم لاعب نادي الشارقة حارب جمعة الفائز بلقب أفضل لاعب هذا الموسم، وفاز بذهبية وزن تحت 90 كجم عيسى محمد من نادي كلباء، وحقق ذهبية وزن فوق 100كغم لاعب اتحاد كلباء الدولي علي حسن الدرمكي.

ونال ذهبية وزن تحت 50 كجم زايد فيصل من اتحاد كلباء، وتحت 55 أحمد فيصل من اتحاد كلباء، وفاز بذهبية تحت 60كجم لاعب الفجيرة راشد الحوسني، وتحت 66 أكبر دلشات من نادي الشارقة، وفاز بذهبية وزن تحت 73 لاعب الفجيرة سعيد خميس، وتحت 80 كجم لاعب الفجيرة عبدالله نعمتوف.

وفي ختام البطولة، قام ناصر التميمي، أمين السر العام للاتحاد، ومحمد جاسم السجواني، عضو مجلس الإدارة مشرف اللعبة بتتويج الفائزين الأوائل على مستوى الجنسين، وتم على هامش البطولة تسليم كأس المركز الثاني لبطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة، الذي فاز به فريق الشارقة في ختام الموسم متساوياً مع نادي الفجيرة.



بطولة مميزة



أكد محمد جاسم، أمين السر المساعد باتحاد الإمارات للجودو، أنهم في الاتحاد حريصون دائماً على المشاركة في بطولة زايد الرياضية التي ينظمها نادي ضباط القوات المسلحة، موضحاً أنها تعتبر مسك ختام للموسم الرياضي في كل عام، ويضعون فيها آخر الترتيبات قبل التحضير للمشاركة في المنافسات الخارجية أو المعسكرات الخارجية من أجل الاستحقاقات المقبلة.

وقال: «نحن حريصون على وضع بطولة زايد الرياضية ضمن أجندتنا في كل عام، لأنها تعتبر فرصة ذهبية من أجل مشاركة لاعبي الجودو في بطولة أخرى بجانب البطولات المحلية المعتمدة، وتعد بطولة زايد الرياضية هي مسك ختام للموسم الرياضي في الإمارات بعد أن اختتمنا بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة الأسبوع الماضي، ونرى في هذه المنافسة الفرصة للوقوف على مستوى بعض اللاعبين الذين تألقوا في الموسم ومساعدة المدربين على اختيار الأفضل وفرز اللاعبين».



فرصة جيدة

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قال محمد جاسم: «أطمئن مدرب المنتخب على المجموعة التي أختارها قبل المشاركة في الأولمبياد المدرسي العالمي يونيو المقبل في بودابست بالمجر، إضافة إلى بطولة كأس آسيا في هونج كونج والتي ستقام يوليو المقبل، وكانت هذه الفرصة مواتية بالنسبة إلى المدرب لاختيار أفضل العناصر، وتأكيد اختياراته قبل الدخول بفترة التحضيرات الرئيسية».

ووجه جاسم، شكره وتقديره للجنة العليا المنظمة لبطولة زايد الرياضية على الاستضافة الدائمة لرياضة الجودو منذ سنوات طوال، مبيناً أن هذه الاستمرارية في إقامة منافسات الجودو عاماً بعد آخر، يؤكد نجاح هذه المنافسات وتطورها في كل عام.



أبوظبي الرياضي وبني ياس في صدارة كرة القدم



تصدر فريق مجلس أبوظبي الرياضي، منافسات كرة القدم للناشئين تحت 16 سنة بعد أن واصل عروضه القوية، وفاز على فريق شتوتجارت 2 بسداسية نظيفة أمس الأول، ضمن مباريات الجولة الثانية من المسابقة التي تقام منافساتها بالملعب الخارجي بنادي ضباط القوات المسلحة في أبوظبي. واعتلى فريق مجلس أبوظبي الرياضي، مسابقة الكرة تحت 16 سنة بعد أن رفع رصيده إلى 6 نقاط من الفوز في مباراتين؛ إذ كان قد حقق الفوز في الجولة الأولى على شتوتجارت 1 بثمانية أهداف دون رد.

وفي الجولة ذاتها حقق فريق بني ياس، فوزاً كاسحاً على فريق الأكاديمية الفرنسية بثمانية أهداف مقابل لا شيء، وذلك في أول مباراة للسماوي في منافسات الناشئين.

وتتوقف مباريات كرة القدم تحت 16 عاماً اعتباراً من اليوم الأحد ولمدة 4 أيام، على أن تعود المنافسات بمواجهات الجولة الرابعة يوم الخميس المقبل؛ إذ من المقرر إقامة 3 مباريات في الجولة الرابعة تجمع الأولى بين مجلس أبوظبي وريال مدريد، والثانية بين شتوتجارت 1 وبني ياس، أما المباراة الثالثة فتجمع بين شتوتجارت 2 والأكاديمية الفرنسية.

وعلى مستوى منافسات كرة القدم تحت 14 عاماً، واصل فريق بني ياس تقديم عروضه القوية بتحقيقه الفوز الثاني في البطولة هذه المرة على حساب فريق مجلس أبوظبي الرياضي بهدفين مقابل هدف ليجمع 6 نقاط في سباق اللقب، وفي المباراة الثانية حقق فريق شتوتجارت الفوز على الأكاديمية الفرنسية بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ويعتبر نادي بني ياس الوحيد الذي جمع 6 نقاط من أول جولتين، بينما اكتفى كل فريق بجمع ثلاث نقاط قبل الجولة الختامية.



25 فريقاً تشارك في البطولة



كشفت اللجنة المنظمة للبطولة عن مشاركة 25 فريقاً من خارج الدولة يمثلون 18 دولة حول العالم حضروا للمشاركة في بطولة زايد الرياضية، وتتمثل الألعاب الجماعية في بطولة كرة اليد والسلة وكرة القدم والطائرة وهوكي الجليد، كما يتوافد عدة لاعبين أيضاً من خارج الدولة للمشاركة في المنافسات الفردية كالرماية ورماية القوس والتنس والبادل تنس والسباحة والجمباز، ولم تكتفِ بعض المنتخبات الأجنبية للتواجد بفريق واحد بل البعض شارك بفريقين، ويشارك في البطولة فريقان من السودان والبحرين وعمان والأردن وصربيا والولايات المتحدة الأمريكية والفلبين، بينما يشارك فريق من كل من البرازيل ومصر وإيطاليا وروسيا والسعودية والبحرين وتايلاند والمغرب وتونس وإسبانيا ولبنان.



أبوظبي للسيارات في الصدارة



أقيمت مساء أمس الأول فعاليات الجولة الأولى من منافسات بطولة سيارات الكارتينج بمضمار حلبة مرسى ياس بالعاصمة أبوظبي، ضمن فعاليات بطولة زايد الرمضانية.

وبعد منافسات استمرت أكثر من ساعة أسفرت الجولة الأولى عن فوز فريق أبوظبي للسيارات بالمركز الأول بعد أن تفوق على جميع المشاركين بزمن قدره 1:02:435 دقيقة، وهو الزمن الأقل بين جميع المشاركين، وحل في المركز الثاني فريق الكعبي بفارق أجزاء من الثانية بعد أن قطع مسافة السباق في 1:02:601 دقيقة، فيما حل ثالثاً فريق دوجو موتو.

ومن المقرر أن تقام الجولة الثانية على المضمار نفسه الخميس المقبل، فيما تختتم البطولة بالجولة النهائية والأخيرة التي سوف تقام الخميس بعد المقبل.