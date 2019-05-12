شكرا لقرائتكم خبر عن مواجهتان في نصف نهائي الطائرة الليلة والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يلتقي في العاشرة مساء اليوم «المفاجأة» متصدر المجموعة الأولى مع «بن ثاني» صاحب المركز الثاني في المجموعة الثانية في نصف نهائي الأول من منافسات بطولة الكرة الطائرة بدورة ند الشبا الرياضية، وتجمع المباراة الثانية بين «دبي 2021» متصدر المجموعة الثانية مع «فهود زعبيل» صاحب المركز الثاني في المجموعة الأولى، منتصف الليل.
وضمن فريق المفاجأة بطاقة العبور إلى المربع الذهبي على حساب «دبي 2020» بعدما تغلب 3-1، بواقع 25-23 و23-25 و25-18، و25-17، بينما حجز «بن ثاني» بطاقة التأهل على حساب البركان بعدما فاز عليه 3-1 بواقع (28-26) و(27-29) و(30-28) و(25-19).
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