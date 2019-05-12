افتتاح فعاليات «الفرجان» في رأس الخيمة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تتواصل مساء اليوم مباريات النسخة الثامنة لبطولة الفرجان الرمضانية في سداسيات الصالات التي تنظمها جمعية الإمارات للتنمية الاجتماعية تحت شعار «عام التسامح» وذلك بمباراتين بين الشاهين للمقاولات البحرية والريادة للعقارات، ثم فريق علي موسى مع راك.

افتتحت البطولة رسمياً أمس الأول بحضور خلف سالم إسماعيل بن عنبر نائب الرئيس ومدير عام جمعية الإمارات للتنمية الاجتماعية وعبدالله البلوشي ممثل دائرة الخدمات العامة في رأس الخيمة.

وشهد اليوم الافتتاحي فوز فريق أكاديمية نادي الإمارات على كرم البلوشي للنقليات 2-1، في حين تفوق فريق كلنا خليفة على كوماندوز 3-1، حيث شارك بإدارة المباراتين الحكم علي النعيمي، بينما علق على المواجهتين سالم الحبشي وأحمد الرفاعي.

وقال خلف سالم بن عنبر إن التجمع الحاشد للرياضيين في بطولة الفرجان يمثل صورة مشرفة عن الأجواء الإيجابية التي توفرها البطولة لتعزيز الترابط بين أفراد المجتمع وغرس القيم الوطنية وحب الوطن والوفاء له.