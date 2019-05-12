تعادل قدامى نجوم مصر والسودان

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رأس الخيمة: علي البيتي

خطفت المواجهة الودية الاستعراضية بين قدامى مصر والسودان الأضواء، أمس الأول، في نادي الرمس، وذلك ضمن بطولة المرحوم عبدالله بن جمعة الرمضانية؛ حيث تدافعت الجماهير من الجاليتين السودانية والمصرية إلى نادي الرمس لمتابعة الأداء الكروي الجميل الذي تزايدت إثارته مع الأهداف الغزيرة، التي هزت المرمى في شوطي المباراة؛ حيث آلت النتيجة إلى التعادل 6-6.

واستعاد نجم الزمالك السابق عبدالحليم علي «العندليب» وزميله السابق في الزمالك أحمد صالح وفيصل العجب نجم المريخ السوداني ومهند الطاهر «الغزال» هداف الهلال السوداني، ذاكرة الأهداف الجميلة والمهارات العالية في هز الشباك بهدفين للعندليب وأحمد صالح و «هاتريك» للعجب، فضلاً عن هدف للغزال. ونالت الفرقة الموسيقية من القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، الإعجاب من الحاضرين بالعروض المتنوعة التي سبقت المباراة الودية، كما ردد معها جميع الحاضرين السلام الوطني للإمارات ومصر والسودان في صورة معبرة عن التلاقي الجميل في أحضان إمارات الخير والتسامح والمحبة والاحترام.

وبدأت مراسم المباراة الودية بوصول راعي الحفل الشيخ محمد بن سعود بن خالد القاسمي؛ حيث قام بمصافحة اللاعبين قبل أن يطلق الحكم فهد أحمد صافرة البداية إيذاناً ببداية المباراة المثيرة.

وتبودلت الدروع التذكارية في فترة الاستراحة من نادي الرمس للناديين المصري والسوداني، كما أهدى الأخير نادي الرمس، درعاً تذكارية تقديراً للجهود التي بذلت في الإعداد والتحضير للمباراة الودية، كما تم تكريم فريق 12 سنة بنادي الرمس أبطال الدوري ضمن الفئة ج.