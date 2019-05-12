شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح دورة إدارة المهام الخاصة برأس الخيمة والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - افتتح العميد غانم أحمد غانم المدير العام للعمليات الشرطية بشرطة رأس الخيمة، بحضور العقيد ركن يوسف بن يعقوب الزعابي مدير إدارة المهام الخاصة، دورة إدارة المهام الخاصة الرمضانية الثانية التي تقام ضمن مبادرات «عام التسامح» بمشاركة موظفي إدارة المهام الخاصة.
وتقام المنافسات في صالة ألعاب جامعة رأس الخيمة للطب والعلوم الصحية، وأقيمت مباراة استعراضية بين قدامى لاعبي نادي الإمارات ونادي رأس الخيمة. وانتهى اللقاء بفوز نجوم نادي الإمارات بنتيجة 6 -5.
وأشاد العميد غانم أحمد غانم بأنشطة وفعاليات الدورة الرياضية الرمضانية التي تشمل مجموعة من المنافسات الرياضية مثل كرة القدم والكرة الطائرة والمشي والجري والبولينج والبلياردو.
وتهدف إلى خلق جو من المنافسة والحماس بين منتسبي إدارة المهام الخاصة، وأشاد بالتنظيم المميز والأداء الجيد لمنتسبي المهام الخاصة بشرطة رأس الخيمة، الذين شكلوا 4 فرق منافسة خلال الدورة الرمضانية، وهي أمان وتحدٍّ وقوة وحماية، وتستمر الدورة حتى ال 20 من رمضان الجاري.
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