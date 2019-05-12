نهائي مبارزة اللاعبات الإماراتيات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تأهلت لاعبتا المنتخب الوطني للمبارزة ولاعبتا مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة العنود مبروك السعدي وشوق جمعة، إلى نهائي بطولة المبارزة سلاح الإيبيه للاعبات الإماراتيات، وجاء تأهل العنود بعد فوزها على فاطمة الكعبي وعلى عائشة عبيد، فيما تأهلت شوق جمعة بعد فوزها على أشواق المصعبي في نصف النهائي، وعلى فاطمة الزهراء حسن، وتلتقي في مباراة تحديد صاحبة المركز الثالث كل من فاطمة الكعبي وأشواق المصعبي.

وفي منافسات سلاح الإيبيه للرجال الدوليين تأهل خالد بوهديما وعبدالعزيز الشاطئ إلى النهائي، ويلتقي في مباراة المركز الثالث كل من طاهر عاشوري وراندي بوستما.