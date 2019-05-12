نجاح كبير لاختبارات الأحزمة في «الشارقة للدفاع عن النفس»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - شارك 482 لاعباً ولاعبة في اختبارات الأحزمة الملونة التي نظمها نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس، أمس الأول، في مركز الشارقة للطفل، وتمت الاختبارات في أربع رياضات؛ وهي: التايكواندو والكاراتيه والجوجيتسو والجودو.

وجرت الاختبارات بحضور أحمد عبد الرحمن العويس رئيس مجلس الإدارة، ونائبه أحمد الجروان، وعلي عبيد العسم عضو مجلس الإدارة، وهنادي الكابوري المدير التنفيذي للنادي، وعبد العزيز الحمادي مدير الفرق الرياضية، ومحمود لطفي السكرتير التنفيذي، إلى جانب مدربي النادي والإداريين وأولياء أمور اللاعبين واللاعبات، وشارك في اختبارات التايكواندو 149 لاعباً ولاعبة، وفي الكاراتيه 236 لاعباً ولاعبة، وفي الجودو 73 لاعباً ولاعبة، وفي الجوجيتسو 24 لاعباً ولاعبة.

وخلال الاختبارات كرّمت إدارة النادي لاعبة الكاراتيه فجر أيوب لشكري، ولاعبة التايكواندو يامن علاونة؛ لمشاركتهما الفاعلة في سباق الأندية للثقافة والفنون، وتمنى لهم النادي المزيد من التوفيق في المشاركات المقبلة.