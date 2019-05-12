اشتعال المنافسة في كروية «شرق» خورفكان

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - وسط حضور جماهيري غفير تواصلت الإثارة في بطولة شرق الرمضانية لسباعيات كرة القدم في نسختها الثالثة عشرة والتي ينظمها أبناء خورفكان تحت شعار «شكراً سلطان» بمشاركة 12 فريقاً تمثل كافة أنحاء المنطقة الشرقية.

أسفرت مواجهات الدور التمهيدي عن تصدر فريق صنطي المجموعة الأولى في أعقاب فوزه على منافسه ذاون 2-1، فيما تعادل دريم تيم ونصب المقاومة 2-2، وفي المجموعة الثانية كان الفوز من نصيب برج العدواني على الخور 2-صفر، واللؤلؤية على قصر الحصن 2-1 أما على صعيد المجموعة الثالثة فقد تغلب الاتحاد على الشرق 2-1، وبرج الرابي على المرحوم الجسمي 1-صفر.

وأكد خالد مراد الرئيسي المشرف العام عن سعادته بالتنافس القوي الذي تشهده البطولة للعام الثالث عشر على التوالي (بوصفها الأقدم على مستوى الساحل الشرقي) والتي جاءت تلبية لرغبة شباب وأبناء المنطقة في تجسيد روح المحبة والتعاون علاوة على اكتشاف المواهب الكروية، مشيراً إلى أن البطولة سيتخللها العديد من المبادرات المجتمعية مع عام التسامح، مقدماً الشكر إلى عبيد سيف الخميري الراعي الرسمي للبطولة على الدعم المتواصل كما خص بالشكر مجموعة الرئيسي الراعي الفخري.