22 هدفاً في افتتاح بطولة مكتوم بن راشد بملاعب الضباط

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: محمود شرف

شهدت الجولة الافتتاحية من سباعيات مكتوم بن راشد الكروية الرمضانية غزارة بالأهداف، بتسجيل 22 هدفاً على مدار المباريات الأربع للجولة، ولحساب المجموعتين الأولى والثانية، وذلك في المباريات التي أقيمت أول أمس في انطلاق النسخة التاسعة من البطولة، على ملاعب نادي ضباط شرطة دبي في منطقة القرهود.

وجاءت أولى المفاجآت من فريق الجوكر الذي نجح في إلحاق الهزيمة بحامل لقب النسختين الأخيرتين فريق شرطة دبي بثلاثية نظيفة، في مباراة أقيمت لحساب المجموعة الثانية، قبل أن تشهد المجموعة ذاتها تحقيق المقام لانتصارٍ عريض على الفرسان بنتيجة 6-2، ولتعاود النتيجة ذاتها الظهور في افتتاح المجموعة الثانية بفوز جوردن على فنادق الخوري، وليسدل الستار بفوز صعب لفريق محمد علي على الكتلان بنتيجة 2-1.

في اللقاء الأول فاز الوافد الجديد فريق جوردن على فنادق الخوري 6-2، وسجل للفائز خليفة عبدالله «هدفين»، وحسن إبراهيم، وجاسم أحمد، وجاسم عبدالله، وعبدالله موسى، وللخاسر سيف الرميثي.

ولحساب المجموعة الأولى ذاتها، فاز المقام على الفرسان 6-2، وسجل للفائز يوسف محمد «هاتريك»، ومجتبى غلام «هدفين»، وعمر سعيد، وللخاسر محمد عبد الله، وسلطان علي.

وعرف فريق الجوكر كيفية إلحاق الهزيمة بحامل اللقب فريق شرطة دبي، بثلاثية نظيفة سجلها صالح خلفان «هدفين»، وخليفة إبراهيم.

واستعان فريق محمد علي بخبرات لاعبي الأندية، لتحقيق انتصاره على منافسه الكتلان 2-1، وسجل للخاسر محمد الحسين، وللفائز فيصل خليل، وعدنان حسين.

ويلعب اليوم فريق شرطة دبي مع فريق الروح الإيجابية، والجوكر مع كتلان، وجوردن مع المقام، وفريق فنادق الخوري مع فريق المرحوم عباس معروف.

من جهته، قال لاعب المنتخب الوطني السابق ونادي شباب الأهلي، فيصل خليل، إن «البطولات الرمضانية فرصة للقاء أصدقاء الزمن الجميل من الأجيال المختلفة للكرة الإماراتية، والسعي مجدداً للمنافسة على البساط الأخضر»، موضحاً أن العودة مجدداً للملاعب مع فريق محمد علي والمنافسة على لقب سباعيات مكتوم بن راشد، تمثل فرصة جديدة للعودة إلى الملاعب والدخول في تحدٍّ جديد.

من جهته، أعرب مدرب فريق شرطة دبي ولاعب المنتخب الوطني السابق محمد قاسم، عن أسفه للنتيجة التي آلت إليها المباراة الافتتاحية، وخسارة فريقه أمام الجوكر بثلاثية نظيفة، موضحاً، أن «لاعبي شرطة دبي لم يحسنوا استغلال الفرص التي أتيحت للتسجيل».