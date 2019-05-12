العين وبني ياس. بطلا منافسات رماية «رمضانية السيدات»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: مسعد عبد الوهاب



تقاسم فريقا العين وبني ياس ذهب بطولة القوس والسهم لفئة الفرقي ضمن فعاليات الدورة الرمضانية الرياضية الحادية عشرة للسيدات، التي احتضنتها صالة مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة وسط حضور جماهيري كبير للأسر.

وتوّج نادي سيدات العين بكأس المركز الأول لفئة فوق 15 سنة، والميدالية الذهبية برصيد 763 نقطة، وفي المركز الثاني حل نادي بني ياس ب 733 نقطة، بينما حصل نادي الشارقة لرياضة المرأة على البرونزية

ب 574 نقطة.

وفي فئة تحت 15 سنة، توّج بني ياس بكأس المركز الأول برصيد 800 نقطة، فيما حل نادي الشارقة الرياضي للمرأة ثانياً، وفريق المدرسة الإماراتية ثالثاً.

وفي فوق 15 سنة، توجت علياء أحمد الأحمد، من بني ياس بالذهبية، وكلّ من وضحة أحمد الشامسي، وغالية بدر البلوشي من العين بالميداليتين الفضية والبرونزية، وفي فئة تحت 15 سنة تمكنت آمنة محمد المنصوري منبني ياس من الظفر بالذهبية، وحققت هند محمد البلوشي من نادي الشارقة لرياضة المرأة الفضية، ولطيفة طاهر الرميثي من نادي العين على البرونزية.

وتوجت ندى عسكر النقبي مدير عام مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، الفائزات في حضور صلاح الفلاسي الأمين العام المساعد لاتحاد الإمارات للرماية والقوس والسهم، وأحمد عبد الرحمن العويس رئيس نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس. وضمن مواجهات الرماية بندقية 10 أمتار هوائي،فاز نادي الذيد بالمركز الأول لفئة الفرقي، يليه الشارقة الرياضي للمرأة، ثم فريق القيادة العامة لشرطة الشارقة، وفي فئة الفردي فازت بالمركز الأول سهيلة إمام الدين البلوشي، متفوقة على مروة جوهر النعيمي التي حلت في المركز الثاني، وشيخة محمد الشحي التي جاءت في المركز الثالث.



الكرة الطائرة



وضمن منافسات المجموعة الثانية للعبة الكرة الطائرة، حقق فريق سيدات إيلايت فوزاً صعباً على نظيره اسبيريا بنتيجة شوطين مقابل شوط واحد، وواصل نتائجه الإيجابية بفوزه كذلك على سيدات بروناي بشوطين مقابل لا شيء، فيما حقق اسبيريا فوزه الوحيد على فريق سيدات بروناي بنتيجة شوطين لصفر، فيما تختتم اليوم منافسات الكرة الطائرة، بتتويج الفرق الفائزة بالمراكز الأولى.

وقال أحمد عبد الرحمن العويس رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس: «الدورة نجحت على مستوى كل الألعاب، والمشاركة الكبيرة ل 64 لاعبة في مسابقة القوس والسهم يعتبر إنجازاً كبيراً للمؤسسة لأنها لعبة أولمبي».

ومن جهته توجه صلاح الفلاسي الأمين العام المساعد لاتحاد الإمارات للرماية والقوس والسهم، بالشكر إلى حرم صاحب السمو حاكم الشارقة، على جهودها في تنظيم البطولات والدورات الرياضية التي ترفد الأندية والفرق والمنتخبات الوطنية بلاعبات متميزات على مستوى عال.