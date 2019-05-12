افتتاح مميز لبطولة أكاديمية الموهوبين الرمضانية لكرة القدم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - افتتحت البطولة الرمضانية السابعة لأكاديمية الموهوبين، التي تقام على ملاعب معهد التكنولوجيا التطبيقية بالقصيص، برعاية سلسلة مطاعم حدوتة مصرية، الراعي الذهبي، وشركة الشاهين للإطارات الراعي الفضي، وشركة ترانيم لتنظيم الفعاليات.

حضر الحفل خالد المدفع، الأمين العام للهيئة العامة للرياضة وأولياء أمور اللاعبين، وبدأ بالسلام الوطني لدولة الإمارات، ثم آيات عطرة من الذكر الحكيم تلاها اللاعب يحيى السليم، ثم دخول الفرق المشاركة، وعرض تسجيلي لإنجازات الأكاديمية لهذا العام، وبعدها تم عرض فقرة فنية مقدمة من مركز ميجا برين، ثم فقرة فنية أخرى مقدمة من زينة مصطفى، وكانت بعنوان: «اقرأ وأرقى»، وبعدها مباراة افتتاحية بين مدربي وقدامى الأكاديمية، وانتهت بالتعادل 5-5، وتألق في صفوف المدربين أحمد مصطفى، وأحرز «سوبر هاتريك» مقابل هدف لمحمد جمال، في حين سجل لقدامى الأكاديمية أحمد حسام هدفين وعمران حسام هدفين وعمر صباح هدفاً.

وكرم خالد المدفع والرعاة، لاعبي الأكاديمية القدامى ثم مراد الصهباني، من هيئة كهرباء ومياه دبي، وغادة نهنوش، مدير مركز ميجا برين، ومنسقة الحفل ياسمين ميهوب، ثم بدأت مباريات بطولة الناشئين بلقاء ألمانيا وفرنسا انتهت صفر-صفر، وشهدت المباراة الثانية تعادل هولندا والبرازيل 2-2، وفاز فريق إيطاليا على الأرجنتين 2-1، وسجل آدم محمود هدفي الفائز، وعمر عبدالجواد، هدف الخاسر.

وفي بطولة الشباب، فازت فرنسا على ألمانيا بثلاثة أهداف سجلها جاسم علي «هدفين» وشادي أمير، وفازت البرازيل على هولندا 2-1، وسجل للفائز نور طارق وآسر أحمد، وللخاسر سلطان خالد.

وتعادلت الأرجنتين وإيطاليا 2-2، وسجل للأرجنتين مازن أحمد «هدفين»، ولإيطاليا عمر عبدالجواد وعي رائد.

ونال جوائز أفضل لاعب سيف شريف وريان حسام وآدم محمود وجاسم علي ونور طارق ومازن أحمد، كما سحب راعي الحفل وراعي البطولة مصطفى حسن من سلسلة مطاعم حدوتة مصرية، سحوبات الجمهور، وقدمت هدية «أفضل أكلة» والتي فازت بها أسرة اللاعب محمد أيمن، وحل في المركز الثاني أسرة اللاعب ريان الكرندي، وفي المركز الثالث أسرة اللاعب زيد وعمرو السقا.

وشكر أحمد مصطفى، مؤسس الأكاديمية خالد المدفع، على الحضور المميز لجميع فعاليات الأكاديمية، كما قدم الشكر للراعي الذهبي للبطولة سلسلة مطاعم حدوتة مصرية، وشركة شاهين للإطارات على رعايتها للمباراة الافتتاحية والمباراة النهائية.