شكرا لقرائتكم خبر عن نصف نهائي السلة الثلاثية اليوم والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تشهد بطولة كرة السلة 3×3 للسيدات والناشئات مساء اليوم الدور نصف النهائي في البطولتين، من خلال إقامة مباراتين من كل فئة بعد انتهاء تصفيات الدور الأول في ساعة متأخرة من مساء أمس، والتي شارك فيها 21 فريقاً للسيدات و7 فرق للناشئات. والمتأهلون للمباراة النهائية سيلعبون يوم الأربعاء المقبل حيث حددت اللجنة المنظمة إقامة نهائيات الفئات ال4 نهائي الناشئين والرجال ثم الناشئات والسيدات في يوم واحد كي يكون الختام احتفالية كبيرة.
وأكدت عائشة الجسمي مدير فعالية كرة السلة أن منافسات السيدات تختلف عن فئة الرجال كون عدد الفرق أقل ولكن مشاركة 21 فريقاً في هذه الفئة يعد خطوة جيدة وتحقق الأهداف المرسومة بشأن انتشار اللعبة في المجتمع النسائي، في ظل وجود عدد كبير من الجنسيات المختلفة.
وقالت: عدد الفرق كان أكبر إلا أننا قلصنا العدد ونفخر بهذا الإقبال الكبير ونتوقع أن تزيد الفرق والأعداد في النسخة المقبلة، الجماهير تزايدت في الأيام الأخيرة من المنافسات وهو ما كنا نتوقعه بعدما نقلنا المنافسات إلى حي دبي للتصميم حيث أقيمت النسخة الأولى في دبي فستيفال.
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