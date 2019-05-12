شكرا لقرائتكم خبر عن المنصوري: البطولة قدمت خدمة كبيرة لمنتخب الفتيات والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد محمد غانم المنصوري، عضو مجلس إدارة اتحاد المبارزة، أن دورة ند الشبا قدمت خدمة كبيرة للاتحاد بإقامتها قبل أيام قليلة من انطلاق بطولة العالم للفتيات التي تستضيفها دبي يوم الجمعة المقبل بمشاركة 236 لاعبة من بينهن 20 لاعبة إماراتية.
وقال: العشرات من اللاعبات المشاركات في بطولة العالم قررن الحضور قبل فترة من انطلاق البطولة، للمشاركة في دورة ناس للاحتكاك والتهيئة الفنية وهو ما أسهم في ارتفاع المستوى هذا العام قياساً بالأعوام الماضية.
وأضاف: حتى على مستوى الرجال هناك مشاركة قوية من أبطال العالم حضروا إلى دبي للاحتكاك والاستفادة من الجوائز المالية الضخمة التي رصدت للفائزين، خاصة وأن هذا التوقيت من العام لا يشهد أي بطولات دولية قوية، وغالبية المشاركين لديهم ارتباط بالمشاركة في بطولة العالم المقررة إقامتها في شهر يوليو المقبل.
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