منافسات قوية في كأس العالم للرماية



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - فاز الأمريكي هانكوك بالميدالية الذهبية في منافسات رماية الأطباق من الأبراج «الاسكيت» والمقامة حالياً بمدينة شانجون بكوريا الجنوبية ضمن بطولة كأس العالم للرماية المؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020.

وحصد هانكوك 57 طبقاً بعد تأهله في الأدوار التمهيدية برصيد 123 طبقا من اصل 125 ونال مواطنه كريتسان المركز الثاني برصيد 53 طبقا فيما نال المركز الثالث الكويتي منصور الرشيدي برصيد 45 طبقا وتأهل الرماة الثلاثة الأوائل إلى الأولمبياد في طوكيو 2020.

وحقق الرامي محمد حسن 118 طبقا من اصل 125 طبقا وحقق الشيخ سعيد بن مكتوم بن راشد آل مكتوم 116 طبقا وحقق كل من سيف بن فطيس وسعيد الظريف 122 طبقا وحقق خالد الظريف 110 أطباق ولعل ابرز إيجابيات هذه البطولة هو المستوى المميز لمحمد حسن الذي أكد انه يسير في الاتجاه الصحيح ويقترب من النهائي، كما ان مشاركة كل من سعيد الظريف وخالد الظريف نقطة إيجابية تحسب لمنتخبنا لإعداد الصف الثاني للمستقبل.

وبهذه النتيجة تتصدر الولايات المتحدة الأمريكية البطولة حتى الآن برصيد 3 ميداليات منها ذهبيتان وفضية وتليها إيطاليا برصيد ميداليتين إحداهما فضية وبرونزية ثم الكويت ولديها ميدالية برونزية واحدة حققها منصور الرشيدي في الاسكيت.

من ناحية أخرى واصل رماة منتخب رماية الأطباق من الحفرة «التراب» حمد بن مجرن وسيف الشامسي وظاهر العرياني وخالد الكعبي التدريبات، ويدخل المنتخب صباح غد التدريب الرسمي فيما تقام المنافسات يومي الأربعاء والخميس المقبلين.