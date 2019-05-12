السباق الختامي لبطولة العالم للدراجات المائية ينطلق اليوم



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حقق البطل الإماراتي راشد الملا المركز الأول في تصفيات الزمن الأفضل والذي يسبق أحداث السباقين الرئيسيين للجولة الأولى والافتتاحية من بطولة العالم للدراجات المائية التي تقام في مدينة بورتيماو جنوب البرتغال، وجاء راشد الطاير في المركز الرابع في سباق أفضل زمن لفئة جالس جي بي 1.

وتختتم اليوم أحداث الجولة الأولى من بطولة العالم للدراجات المائية بمشاركة 83 متسابقاً في الفئات الستة، ويشارك أبطال الإمارات فريق أبوظبي بكوادر وطنية في المنافسة عبر راشد الملا ملك الاستعراض وراشد الطاير في فئة جالس جي بي 1 وسلمان العوضي وتأتي البطولة في جولتها الأولى لتشهد مشاركة كبيرة من 83 متسابقاً يأتي القسم الأكبر منهم في فئة جالس جي بي 1 والتي يشارك من خلالها 23 دراجة. ينطلق السباق الرئيسي الثاني اليوم في الثامنة والنصف مساء بتوقيت الإمارات، وينتظر أبطالنا تحد كبير خاصة حامل لقب الاستعراض راشد الملا والذي يسعى إلى أن يكون صاحب الاستعراض الأفضل في هذه الفئة وحصد النقاط من أجل البقاء في الصدارة مع نهاية جولة الافتتاح.



استعداداً للمنافسة

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يستعد سلمان العوضي ليخوض المنافسة العالمية في فئة سكي جي بي 1 وسط مشاركة 20 دراجة في هذه الفئة وكان العوضي استمر في معسكر تدريبي خاص قبل القدوم إلى بورتيماو وواصل تدريباته وبشكل يومي من أجل الاستعداد والتجهيز القوي للبطولة، وأكد سلمان أن ساعات التدريب التي قام بها على مدار أسابيع وصلت إلى أكثر من 60 ساعة، خاصة أنه التزم بمواعيد ثابتة يومياً ومسار سباق قريب من السباق في بورتيماو وقال: حاولنا أن نكون على أهبة الاستعداد والتجهيز قبل السباق، ونولي المنافسة أهمية كبيرة، حيث إن بطولة العالم ليست بالبطولة العادية وبالتالي يجب التحضير بشكل مثالي قبل المشاركة.

وتحدث العوضي عن المنافسة القوية من بقية المحترفين في البطولة وقال: نحن الآن في أول جولة ولدينا طموح كبير، هناك أسماء محترفة عديدة وأبطال عالميون يحملون المراكز الأولى في التصنيف العالمي ونريد أن نثبت جدارتنا أمامهم.



فخر واعتزاز



أكد سالم الرميثي مدير نادي أبوظبي الدولي للرياضات البحرية أن أبطال الإمارات قادرون على تحقيق نتائج جيدة في المنافسة وقال: ننتظر أن يصعد أبطالنا في نهاية هذه الجولة على المنصة وأن تكون بداية قوية للموسم الجديد خاصة لحامل اللقب في فئة الحركات الاستعراضية راشد الملا، ونريد أيضاً أن نضيف سطراً جديداً في إنجازات الفريق الدائمة في كل جولة وفي كل حضور.

وعبر الرميثي عن فخره بأن يشارك الفريق بكوادر وطنية في السباق وقال: وصلنا إلى مرحلة مهمة جداًَ وهي المشاركة بكوادر وطنية مئة في المئة تنافس بقوة على المراكز الأولى، نؤمن دوماً أن أبناءنا في الرياضات البحرية هم الأفضل وقادرون على الوصول لأعلى المراكز في أي منافسة وأي تحد بحري.