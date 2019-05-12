الجزيرة يعيد «الصقور» لمنطقة الخطر

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رأس الخيمة: علي البيتي

قال داميان هيرتوغ مدرب فريق الجزيرة، إن «فخر أبوظبي» استحق الفوز على الإمارات (3-صفر)، وذكر أن الانتصار تحقق بعد خسارة قاسية من الوحدة في الجولة الماضية.

وكان الجزيرة فاز على الإمارات بثلاثية نظيفة بملعب الصقور، وبقي الإمارات برصيد 18 نقطة في المركز الثاني عشر، وبفارق المواجهات المباشرة عن الفجيرة قبل الأخير، فيما رفع الجزيرة رصيده إلى 44 نقطة في المركز الثالث؛ ليعزز مركزه الآسيوي.

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واعتبر مدرب الجزيرة أن الفوز أعاد الفريق إلى الطريق الصحيح، ومضى: قدمنا أداء جيداً، ربما لم تكن مباراة متميزة بمعنى أننا لم نقدم أفضل مستوى؛ لكن بصورة عامة أعتقد أن الأداء كان جيداً، وكنا الأفضل في الشوطين، وتمكنا من تسجيل ثلاثة أهداف، المباراة لم تكن سهلة وواجهنا فريقاً يرغب في البقاء، وهو لعب للفوز وعمل له؛ لكنا نجحنا في تحقيق هدفنا.وعبّر المدرب الهولندي عن سعادته بالهدف الذي أحرزه اللاعب زايد العامري، وقال: علي مبخوت لاعب مؤثر بكل تأكيد وغيابه من الطبيعي أن يؤثر؛ لكن البديل لعب مباراة جيدة وسجل هدفاً رائعاً.

ومن جهته، قال جلال قادري مدرب فريق الإمارات، إن النتيجة قاسية على فريقه الذي كان يعول على المباراة، ليتقدم أكثر إلى منطقة الأمان؛ بعد أن فاز في الجولة الأخيرة على الفجيرة، وأوضح: لكن خسرنا من جديد، أعتقد أننا افتقدنا التركيز في الدقائق الأخيرة، فريقنا كان أفضل في الشوط الأول، ولم يجد المنافس أي فرصة حقيقة وحتى الأهداف التي أحرزها كانت من أخطاء فردية، ودائماً أقول إن فريقي عندما يركز أثناء اللعب فإنه يستطيع تحقيق نتائج جيدة والعكس صحيح وقد دفعنا ثمن غياب التركيز في الدقائق الأخيرة، كما دفعنا ثمن إهدار الفرص في الشوط الأول، فعلنا كل شيء في المباراة؛ لكن لم نسجل.

ورأى قادري أن غياب الشيخ دياباتي أثر؛ لأنه مهاجم الفريق الأول وهدافه.