جوريتش: بني ياس سيكون بطلاً في الموسم المقبل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: أحمد السيد

اختتم بني ياس مبارياته على أرضه بالشامخة، في دوري الخليج العربي الموسم الحالي، بصورة لافتة، وفوز مستحق وعرض جيد أمام اتحاد كلباء والتفوق بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ليحقق أرقاماً قياسية في المباريات المقامة على ملعبه، أهمها حصد 30 نقطة، متصدراً فرق الدوري، والأكثر حصداً للنقاط على ملعبه، ومتفوقاً على الشارقة بفارق أربع نقاط، بعد أن لعب السماوي 13 مباراة في الشامخة، ففاز في تسع، وتعادل في ثلاث مناسبات، وخسر مباراة.

وعلى الرغم من تجرع السماوي الخسارة على ملعبه في مناسبة أمام الشارقة، إلاّ أن مردوده كان جيداً، وحصد 30 نقطة مقابل 9 نقاط فقط من خارج ملعبه، وهو ما نسبته 77% من نقاطه التي حصدها في الشامخة.

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ويعد «الهاتريك» الذي سجله الإسباني كوندي أمس الأول، الثاني له في الموسم الحالي بعد أن بصم على ثلاثية في مباراة دبا الفجيرة بختام مرحلة الذهاب، ورفع المهاجم الإسباني رصيده إلى 18 هدفاً .من جهته أكد الكرواتي كرونسلاف جوريتش مدرب بني ياس، أن تجديد عقده، وحديثه الدائر مع شركة كرة القدم، عبر وكيل أعماله، يتضمن أهدافاً بعيدة المدى، يأتي على رأس أولوياتها وضع السماوي على خارطة الأندية المنافسة على الألقاب المحلية، ورفع سقف الطموحات بعد أن كان الهدف البقاء في دوري الخليج العربي.

وقال: «بني ياس قدم مستوى مميزاً خلال الموسم الحالي، ونهدف في الموسم المقبل أن يكون السماوي منافساً ومتوجاً بأحد الألقاب المحلية».

بدوره أوضح الإيطالي فابيو فيفاني مدرب اتحاد كلباء، أن الهدف المقبل لفريقه هو البقاء في دوري الخليج العربي الموسم المقبل.

وقال: «بدأنا العمل فعلياً على تجهيز الفريق، وإعداده للموسم المقبل، من خلال توفير قاعدة كبيرة من اللاعبين، والاستعانة بالوجوه الشابة».