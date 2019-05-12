شكرا لقرائتكم خبر عن أتالانتا يتقدم إلى المركز الثالث والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تقدم أتالانتا إلى المركز الثالث في ترتيب الدوري الإيطالي بفوزه على ضيفه جنوى 2-1 في افتتاح المرحلة السادسة والثلاثين، ليعزز حظوظه في حجز مقعد ضمن دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل. ورفع أتالانتا رصيده إلى 65 نقطة وتقدم بفارق نقطتين على إنتر ميلان الذي يختتم المرحلة غداً الاثنين باستضافة كييفو صاحب المركز الأخير.

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