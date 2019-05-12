بوتاس.. أول المنطلقين في برشلونة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ينطلق الفنلندي فالتيري بوتاس (مرسيدس) من المركز الأول في جائزة برشلونة، المرحلة الخامسة من بطولة العالم للفورمولا واحد، الأحد بعد تسجيله أسرع زمن في التجارب الرسمية، متقدماً على زميله البريطاني لويس هاميلتون بطل العالم.

وكان بوتاس، المتوج في سباقي أستراليا وأذربيجان، الوحيد الذي نزل تحت حاجز دقيقة و16 ثانية، ليؤكد متصدر الترتيب الحالي لبطولة العالم مجدداً أنه من أبرز المنافسين لإنزال هاميلتون بطل العالم خمس مرات عن عرشه.

وتفوق بوتاس الذي سينطلق للمرة التاسعة في مسيرته من المركز الأول، بفارق 0,634 ثانية عن هاميلتون الثاني، وتقدم سائقا مرسيدس الألماني سيباستيان فيتل (فيراري) بطل العالم أربع مرات والهولندي ماكس فيرشتابن (ريد بول)، بينما حل سائق فيراري الشاب شارل لوكلير من موناكو في المركز الخامس، متقدماً على الفرنسي بيار غاسلي (ريد بول).

ويتصدر بوتاس ترتيب السائقين برصيد 87 نقطة بفارق نقطة أمام هاميلتون (86) الفائز بسباقي البحرين والصين، فيما يتصدر فريق مرسيدس ترتيب الصانعين برصيد 173 نقطة، متقدماً بفارق 74 نقطة عن فيراري.