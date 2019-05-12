شكرا لقرائتكم خبر عن محمد الصباحي حكما لمباراة الزمالك والداخلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت لجنة الحكام باتحاد الكرة إسناد مباراة الزمالك والداخلية في الدوري اليوم للحكم محمد الصباحي في اللقاء المؤجل من الجولة التاسعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز. كان الزمالك وافق علي تعيين حكام مصريين لمباراته أمام الداخلية، بعد سلسلة من المباريات التي خاضها بحكام أجانب .

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