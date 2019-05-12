شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب هدافى بطولة الدورى الممتاز اليوم السبت 11 / 5 / 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - جدول ترتيب هدافى بطولة الدورى الممتاز مازال يتصدره أحمد على مهاجم فريق المقاولون العرب بعد إقامة اليوم السبت 11 / 5 / 2019 مباراتين فى إطار مسابقة الدورى الممتاز، حيث واجه الأهلى نظيره سموحة ، وأستضاف بتروجيت فريق طلائع الجيش .

الأهلى يقتل سموحة بهدف 7+90 ويغرد منفرداً فى صدارة الدوري

حقق فريق الكرة الأول بالنادي الأهلى فوزاً غالياً على ضيفه سموحة بهدف نظيف أحرزه الأنجولي جيرالدو فى الدقيقة 98، فى المواجهة التى أقيمت بينهما مساء اليوم السبت على ملعب بتروسبورت، والتى جاءت ضمن مباريات الجولة الـ32 من بطولة الدوري العام، ليغرد منفرداً على صدارة الدوري.

طلائع الجيش يهزم بتروجت بهدف ويهرب من مؤخرة الدورى

اقتنص طلائع الجيش أغلى ثلاث نقاط له هذا الموسم بعدما حقق الفوز على بتروجت بهدف مقابل للاشئ فى المباراة التى أقيمت بينهما باستاد الجيش بالسويس ضمن فاعليات الجولة الـ32 للدورى .

Advertisements

ويأتى جدول ترتيب هدافى بطولة الدورى الممتاز بعد مباراة الأهلى وسموحة كالتالى :