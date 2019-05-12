شكرا لقرائتكم خبر عن نور الطيب تواجه لاعبة ويلز فى نصف نهائى بطولة مانشستر لسيدات الاسكواش والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
تنطلق اليوم الأحد منافسات الدور نصف النهائي ببطولة مانشستر الدولية المفتوحة لسيدات الاسكواش، والتي تستضيفها بريطانيا حتى الثالث عشر من مايو الجاري، حيث تصنف البطولة بفئة البطولات الفضية وتبلغ القيمة المادية لجوائزها 76 ألف دولار.
كانت البطلة المصرية نور الطيب لاعبة هليوبوليس والمصنفة الثالثة عالميا لسيدات الاسكواش، قد تأهلت إلى الدور نصف النهائي لبطولة مانشستر الدولية .
وفازت الطيب على منافستها الانجليزية لورا ماسورا في مباراة الدور ربع النهائي بثلاثة أشواط مقابل شوط في مباراة استغرقت 52 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي:11-7, 15-17, 11-4, 11-6.
فيما ودعت نوران جوهر لاعبة وادي دجلة والمصنفة السابعة عالميا، البطولة من الدور ربع النهائي عقب خسارتها أمام الأمريكية أماندا صبحي بثلاثة أشواط نظيفة .
وتواجه نور الطيب منافستها الويلزية تيسني إيفانز في مباراة الدور نصف النهائي، على أن تقام المباراة الثانية من الدور بين الأمريكية أماندا صبحي والنيوزيلاندية جويل كينج .
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