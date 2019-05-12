شكرا لقرائتكم خبر عن أهداف وملخص مباراة الأهلى وسموحة فى الدورى الممتاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حقق فريق الكرة الأول بالنادي الأهلى فوزاً غالياً على ضيفه سموحة بهدف نظيف أحرزه الأنجولي جيرالدو فى الدقيقة 98، فى المواجهة التى أقيمت بينهما مساء اليوم السبت على ملعب بتروسبورت، والتى جاءت ضمن مباريات الجولة الـ32 من بطولة الدوري العام، ليغرد منفرداً على صدارة الدوري.

بهذه النتيجة رفع الأهلى رصيده للنقطة 70 محتلاً صدارة جدول الترتيب، بينما توقف رصيد سموحة عند النقطة 35 محتلاً المركز الـ15