شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. العارضة تحرم عمرو بركات من التعادل أمام سموحة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرمت العارضة، عمرو بركات صانع ألعاب سموحة من تسجيل هدف التعادل لفريقه أمام الأهلى فى الدقيقة 105 من عمر المباراة المقامة بينهما حالياً، على ملعب بتروسبورت، ضمن منافسات الجولة 32 بالدورى المصرى الممتاز.
وسدد عمرو بركات كرة رائعة من ركلة حرة من على حدود منطقة الجزاء اصطدمت بعارضة الأهلى فى آخر ثانية من اللقاء لينتهى اللقاء لصالح الفريق الأحمر بهدف نظيف سجله الأنجولى جيرالدو.
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