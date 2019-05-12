شكرا لقرائتكم خبر عن راحة 48 ساعة للطلائع بعد الفوز على بتروجت والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
منح البلجيكى لوك ايميل المدير الفني لطلائع الجيش راحة 48 ساعة للاعبيه عقب الفوز علي بتروجت بهدف دون رد فى الجولة الـ32 للدورى .
من المقرر أن يستأنف طلائع الجيش تدريباته في العاشرة مساء الثلاثاء المقبل .
ويستعد طلائع الجيش لمواجهة الاتحاد السكندرى المقرر لها الثلاثاء 21 مايو الجارى ضمن مواجهات الجولة 33 لمسابقة الدوري العام .
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