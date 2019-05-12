شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الزمالك والداخلية اليوم 12 / 5 / 2019 والقنوات الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يلتقى الزمالك مع نظيره الداخلية، مساء اليوم الأحد، على ستاد بتروسبورت، ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثون من مسابقة الدورى الممتاز، حيث يسعى الأبيض لحصد الثلاثة نقاط ومواصلة تقليص الفارق بينه وبين الأهلى بعدما حقق الفريق الأبيض فوزا مؤخرا على وادى دجلة بهدفين مقابل هدف.

سيخوض الزمالك مباراته أمام الداخلية كبروفة أخيرة قبل مواجهة نهضة بركان المغربى، فى ذهاب نهائى الكونفدرالية الأفريقية، فى المباراة المُحدد لها يوم 19 من مايو الجارى، وذلك بعد تأجيل مباراته أمام الإنتاج الحربى، التى كان مقرر إقامتها يوم 15 من شهر مايو الجارى، فى اللقاء المؤجل بينهما من الجولة الحادية والثلاثون من المسابقة.

- موعد مباراة الزمالك والداخلية اليوم بالدورى

تُقام مباراة الزمالك والداخلية فى العاشرة من مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثون من مسابقة الدورى الممتاز، المقرر إقامتها على ستاد بتروسبورت.

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- القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والداخلية اليوم بالدورى

تُذاع مباراة الزمالك والداخلية اليوم الأحد، عبر قنوات أون سبورت ونايل سبورت، وتشهد المباراة صراع خاص بين الفريقين، حيث يسعى الزمالك لتقليص الفارق بينه وبين الأهلى للمنافسة على التتويج بلقب المسابقة المحلية فيما يسعى الداخلية للهروب من شبح الهبوط والتمسك بالأمل الأخير.