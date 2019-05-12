شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن حفني خارج قائمة الزمالك أمام الداخلية واستبعاد جنش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن قائمة الفريق التي ستنظم في معسكر مغلق اليوم استعدادا لخوض مباراة الداخلية المقرر لها اليوم الأحد على ملعب بتروسبورت في اللقاء المؤجل من الجولة التاسعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز، والتى شهدت غيابات أبرزها الحارس الأساسى محمود جنش، وصانع الألعاب أيمن حفنى. وتضم القائمة كل من: حراسة المرمى: عماد السيد وعمر صلاح Advertisements خط الدفاع: عبد الله جمعة وبهاء مجدي وحمدي النقاز ومحمود الونش ومحمد عبد الغني ومحمد عبد السلام ومحمد أحمد كماتشو خط الوسط: طارق حامد ومحمود عبد العزيز ومحمد حسن ومحمد إبراهيم ويوسف أوباما وأحمد سيد زيزو وإبراهيم حسن ومحمد عنتر ومحمود كهربا خط الهجوم: عمر السعيد وحميد احداد ويغيب عن الفريق كل من مصطفى فتحي وفرجاني ساسي وخالد بوطيب ومحمود جنش للإصابة وحازم إمام لعدم الجاهزية ومحمود علاء للإيقاف وأيمن حفني وأحمد مدبولي لأسباب فنية.

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