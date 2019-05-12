شكرا لقرائتكم خبر عن حسام حسن بعد هزيمة سموحه من الأهلى : حسبى الله ونعم الوكيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علق حسام حسن المدير الفني لسموحة علي هزيمة فريقه من الاهلي بهدف قاتل في الدقيقة التاسعة من الوقت بدل الضائع خلال المباراة التي جمعتهما السبت، قائلا :حسبي الله ونعم الوكيل.

وأبدي حسام حسن استياءه وغضبه الشديد مما حدث له ولفريقه بعدما احتسب الحكم 10 دقائق وقت بدل ضائع حتي سجل الأهلي هدف الفوز.

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وعبر حسام حسن عن غضبه كذلك من إلقاء زجاجات مياه عليه وعلي شقيقه إبراهيم مدير الكرة بالفريق ولاعبي سموحة عقب هدف الأهلي وما آثار غضبه هو أن هذه الزجاجات تم القاؤها من أماكن قريبة من مجلس إدارة الأهلي الذي كان يتابع المباراة من مقصورة بتروسبورت.

وقال حسام حسن أن بعض جمهور الأهلي وجه ألفاظ خارجة لوالدته وهو ما آخره كثيرا لأنه دائما ما يلقي معاملة قاسية من بعض جمهور الاهلي وكذلك جمهور الزمالك رغم أنه حقق تاريخ كبير في الأهلي لم يحققه أي لاعب آخر.

وتابع : تركنا رحلة الاحتراف وتركنا ما يفعله محمد صلاح نجم منتخبنا الوطني حاليا من أجل العودة للأهلي منذ سنوات تلبية لرغبة الأهلي لكنهم لم يقدرون هذه التضحيات بل إنهم حرفوا التاريخ وقالوا إن الخطيب هو هداف الأهلي عبرتاربخه لكنه هو الهداف الحقيقي للنادي.