بالأرقام.. هل ظلم حكم مباراة الأهلى وسموحة الفريق السكندري فى الوقت الضائع؟

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - المباراة - الأهلى Xسموحة الجولة الـ32 للدورى الممتاز فى نسخته الـ60 الملعب – ستاد بتروسبورت النتيجة – فوز الأهلى بهدف نظيف الحكم – الدولى أمين عمر صاحب الـ35 عاما دولى 2016 المساعد الأول – محمود ابو الرجال المساعد الثانى – يوسف البساطى الحكم الرابع – محمود رشدى الحكم الإضافى- عبد العزيز السيد – محمود ناجى احتسب الحكم الدولى أمين عمر 7 دقائق فى نهاية الشوط الثانى لمباراة الأهلى وسموحة التى أقيمت مساء السبت وانتهت بفوز الأحمر بهدف نظيف . جاء قرار الحكم بتقديرالوقت بدل الضائع خلال شوط المباراة الثانى نتيجة التوقفات التى شهدها هذا الشوط وهى كالتالى :- * استبدالات الأهلى * استبدالات الأهلى 1-وليد سليمان بدلا من صالح جمعة فى الدقيقة 60 Advertisements 2- مروان محسن بدلا من حمدى فتحى فى الدقيقة 72 3- جيرالدو بدلا من أحمد فتحى فى الدقيقة 83 . استبدالات سموحة استبدالات سموحة 1-محمود منصور بدلا من محمود معاذ فى الدقيقة 76 2- عمرو بركات بدلا من ادى امومو فى الدقيقة 86 استغرقت الاستبدالات دقيقتين ونصف طبقا للقانون. علاج "أبو جبل" مرتين والذى استغرق فى المرة الأولى دقيقة وخمسون ثانية بينما العلاج فى المرة الثانية استغرق علاج حارس سموحة 2.15 دقيقتين و15 ثانية إلى جانب أن هناك 60 ثانية لخروج اللاعبين المصابين خارج الملعب. استغرقت الاستبدالات دقيقتين ونصف طبقا للقانون. خلال الوقت الضائع الذى أعلن عنه الحكم الرابع فى الشوط الثانى أضاف الحكم وقتا ضائعا لعلاج أحمد صبحى لاعب الفريق السكندرى والذى استمر لأكثر من دقيقة و45 ثانية، ليتم إضافتهم إلى الـ7 دقائق التى أعلن عنهم ليستمر اللعب حتى الدقيقة 99 طبقا للقانون .

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