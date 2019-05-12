شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يقتل سموحة بهدف +98 ويغرد منفرداً فى صدارة الدوري والان مع تفاصيل الخبر



القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الخليج 365 بلس

حقق فريق الكرة الأول بالنادي الأهلى فوزاً غالياً على ضيفه سموحة بهدف نظيف أحرزه الأنجولي جيرالدو فى الدقيقة 98، فى المواجهة التى أقيمت بينهما مساء اليوم السبت على ملعب بتروسبورت، والتى جاءت ضمن مباريات الجولة الـ32 من بطولة الدوري العام، ليغرد منفرداً على صدارة الدوري.

بهذه النتيجة رفع الأهلى رصيده للنقطة 70 محتلاً صدارة جدول الترتيب، بينما توقف رصيد سموحة عند النقطة 35 محتلاً المركز الـ15

بدأ الأهلى المباراة بتشكيل مكون من محمد الشناوي في حراسة المرمي أمامه احمد فتحي وياسر إبراهيم وايمن أشرف وعلي معلول وفي خط الوسط عمرو السولية وحمدي فتحي وفي الامام حسين الشحات وصالح جمعة ورمضان صبحي ووليد أزارو، فيما جاء تشكيل سموحة كالتالي : فى حراسة المرمى محمد أبو جبل، خط الدفاع : محمود معاذ ، رجب نبيل ، ، أحمد صبحى ، شريف رضا، خط الوسط : أحمد حمص ، أيدى أيمومو ، إبراهيم عبد القوى ، فارس مجاهد وفى الهجوم حسام حسن ، ديريك.

فى بداية المباراة تبادل الفريقان السيطرة على مجريات المباراة ، وأنحصر اللعب فى وسط الملعب، ومنذ الدقيقة السادسة سيطر الأهلى على مجريات المباراة وبدأ الثنائي رمضان صبحي وحسين الشحات فى تشكيل انطلاقات سريعة من الجبهتين اليمني واليسري، دخل سموحة أجواء المباراة بعد مرور 12 دقيقة وبدأ حسام حسن وديريك فى تشكيل خطورة على الدفاعات الحمراء، وعاد اللعب للانحصار فى منتصف الملعب.

نجح دفاع الفريقين فى احكام السيطرة على مهاجمي المنافس، وأجهض الدفاع معظم الهجمات من الجانبين على حدود منطقة الجزاء، فى الدقيقة 21 شكل ديريك أول خطورة لسموحة على مرمى الأهلى بعد اختراقه بالكرة من الجبهة اليسرى ومر من أكثر من مدافع قبل أن يسدد الكرة ولكنها اصطدمت بدفاع الأهلى وخرجت خارج الملعب ضربة ركنية.

فى الدقيقة 25 مر أحمد فتحى من الجبهة اليمني لأول مرة وأرسل كرة عرضية لكنها لم تجد المتابع، أعقبها تسديدة قوية من رمضان صبحي أبعدها محمد أبو جبل وبعدها بأقل من دقيقة عادت الكرة لاحمد فتحى الذي سدد كرة قوية ولكن أبو جبل عاد مجدداً وأبعد الكرة.

فى الدقيقة 33 مر حسين الشحات من الجبهة اليمني لكنه تعرض لإعاقة ليمنح الدولي أمين عمر حكم اللقاء خطأ لصالح النادي الأهلى تصدى لها على معلول ،لتصل لعمرو السولية الذي سددها برأسة ضعيفة خارج المرمى.

حصل الأهلى فى الدقيقة 42 على مخالفة من على حدود منطقة الجزاء تصدى لها على معلول الذي سددها قوية ولكن محمد أبو جبل حارس سموحة نجح فى الأمساك بالكرة، واصل الأهلى هجومه فى الدقائق الأخيرة من عمر اللقاء أملاً فى إحراز هدف التقدم، إلا أن أمين عمر حكم اللقاء أطلق صافرة نهاية الشوط الأول بعد احتسابه 3 دقائق كوقت بدل ضائع.

بدأ الشوط الثاني بضغط أهلاوي وحصل صالح جمعة على خطأ من على حدود منطقة الجزاء لعبها بنفسه خطيرة داخل منطقة الجزاء لكن دفاع سموحة شتتها قبل أن تصل لمهاجمي الأهلي، وفى الدقيقة 50 أرسل حسين الشحات عرضية متقنة على قدم عمرو السولية الذي سددها فوق العارضة.

حصل رمضان صبحي على خطأ من على حدود منطقة الجزاء في الدقيقة 53 أرسلها على معلول خطيرة داخل منطقة الجزاء، ولكن وليد أزارو سدد الكرة بجوار القائم الأيسر، ثم تعرض أيمن أشرف مدافع الأهلى لإصابة قوية على مستوى الرأس، وفى الدقيقة 59 دفع مارتن لاسارتي بوليد سمليان بدلاً من صالح جمعة فى أول تغييرات الفريق الأحمر.

في الدقيقة 64 أرسل أحمد فتحى عرضية نموذجية من الجبهه اليمني لتصل لرمضان صبحي الذي سددها ضعيفة في يد محمد أبو جبل حارس مرمى سموحة، شكل وليد سليمان صانع العاب الأهلى خطورة واضحة على دفاعات سموحة بعد الدفع به وساهم فى إحكام سيطرة فريقه على أحداث المباراة.

فى الدقيقة 71 دفع لاسارتي بمروان محسن على حساب حمدي فتحى ليتم تعديل الطريقة ويلعب الأهلي برأسى حربة من أجل إدراك هدف التقدم، يكثف الأهلى من ضغطه الهجومي ولكن استبسال مدافعي سموحة منع الفريق الأحمر من إحراز هدف التقدم رغم السيطرة على مجريات المباراة.

Advertisements

دفع لاسارتي بالأنجولي جيرالدو فى الدقيقة 81 على حساب أحمد فتحى ليدفع بكافة أسلحته الهجومية فى الدقائق الأخيرة أملاً فى خطف هدف الفوز، أرسل حسين الشحات عرضية متقنة فى الدقيقة 90 لمروان محسن الذي سددها ضعيفة فى يد أبو جبل حارس سموحة، بعدها مباشرة أهدر الثنائي رمضان صبحي ومروان محسن فرصة مزدوجة داخل منطقة الجزاء، أعقبها تسديدة قوية من على حدود منطقة الجزاء من وليد سليمان ولكنها مرت فوق العارضة.

وفى الدقيقة 98 أحرز الأنجولي جيرلدو هدف الفوز للأهلى من تسديدة قوية داخل منطقة الجزاء بعد حدوث دربكة داخل منطقة الجزاء، توقف اللعب بعدها بسبب اعتراض سموحة ثم استأنف اللعب وحصل سموحة على خطأ سددها عمرو بركات ولكنها أرتطمت بالقائم ثم أطلق أمين عمر صافرة نهاية المباراة.