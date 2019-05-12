شكرا لقرائتكم خبر عن صورة.. تعرف على رد فرج عامر بعد خسارة سموحة أمام الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علق فرج عامر رئيس نادى سموحة على هزيمة فريقه أمام الأهلى عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الأجتماعى فيس بوك و الهجوم على حكم اللقاء . حقق فريق الكرة الأول بالنادي الأهلى فوزاً غالياً على ضيفه سموحة بهدف نظيف أحرزه الأنجولي جيرالدو فى الدقيقة 98، فى المواجهة التى أقيمت بينهما مساء اليوم السبت على ملعب بتروسبورت، والتى جاءت ضمن مباريات الجولة الـ32 من بطولة الدوري العام، ليغرد منفرداً على صدارة الدوري.

Advertisements

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر صورة.. تعرف على رد فرج عامر بعد خسارة سموحة أمام الأهلى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.