الأهلى يهزم الزمالك 29 /22 فى ختام سوبر اليد.. و دورة ثلاثية لتحديد البطل

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فاز فريق كرة اليد بالنادى الأهلى على نظيره الزمالك بنتيجة 29 /22 فى إطار الجولة الختامية ببطولة السوبر المحلى على صالة أكتوبر الدولية ليتساوى فى النقاط مع سبورتنج و طلائع الجيش برصيد 7 نقاط ليتم اللجوء إلى دورة ثلاثية لتحديد البطل. ومن جانبه أكد سعيد عبد المنعم ان الدورة الثلاثية ستقام أيام 27 , 28 , 29 مايو الجارى . Advertisements كان طلائع الجيش نجح فى الفوز على الأهلى فى انطلاق المنافسة على صالة أكتوبر الدولية بنتيجة 34 /33 قبل أن يهزم الزمالك31 /28 فى الجولة الثانية ليخسر فى الجولة الختامية أمام سبورتنج 33 /32 برميات الجزاء. ويستعد فريق طلائع الجيش إلى مواجهة الجزيرة فى نصف نهائى كأس مصر يوم 20 مايو الجارى على نفس الصالة ، بينما يلتقى الأهلى مع سبورتنج.

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