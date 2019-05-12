الزمالك يتمسك بترحيل مباراته أمام الداخلية 24 ساعة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجري مسئولو الزمالك اتصالات بأعضاء اتحاد الكرة خلال الساعات القليلة الماضية ، وتمسكوا بترحيل مباراة الغد أمام الداخلية 24 ساعة لتقام الإثنين بدلا من غد الأحد. Advertisements وتدور مناقشات حاليا بين أعضاء الجبلاية وعامر حسين رئيس لجنة المسابقات لتحديد الموعد النهائى للقاء قبل الإعلان رسميا . ويسعى مجلس إدارة الزمالك غلى تأجيل لقاء الداخلية لمدة 24 ساعة لإراحة اللاعبين اكبر فترة ممكنة فى ظل ضغط المباريات وارتباط الفريق بلقاء صعب أمام نهضة بركان المغربى فى ذهاب نهائى الكونفيدرالية الأفريقية .

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