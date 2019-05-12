شكرا لقرائتكم خبر عن لاسارتي: هدف الوقت الضائع مكافأة أداء الأهلي أمام سموحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يرى مارتن لاسارتي المدير الفني للأهلي، أن فريقه حصل علي مكافأة أدائه أمام سموحة بالهدف الذى جاء فى الوقت الضائع، وتمكن من تحقيق هذا الفوز الثمين مؤكدا إنه جاء نتاج جهد كبير قدمه اللاعبين.

وفاز الأهلى علي سموحة بهدف نظيف جاء فى الدقيقة 97 من احداث اللقاء الذي جمع الفريقين على ستاد بتروسبورت في الجولة الـ32 من منافسات الدوري الممتاز.

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أضاف لاسارتي في المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة الأهلي و سموحة أن الفريق لم يكن موفق فنيا في الشوط الأول ، ولكن في الشوط الثاني نجحنا في تحسين الأداء وتقديم مستوي مميز حيث حصلنا علي العديد من الفرص التي لم تترجم إلي أهداف سوي في الدقيقة التي شهدت هدف الفوز.

وأشار إلي إنه كان واثقا من تحقيق الفوز خاصة بعد تحسن المستوي في الشوط الثاني ومع النجاح في ترجمة الفرص إلي هدف الحسم.

وقال إن صعوبة المباريات الحالية للأهلي أمر طبيعي خاصة وأن البطولة تقترب من خط النهاية وجميع الفرق التي نواجهها لديها أهداف يأتي في مقدمتها الهروب من الهبوط ومن ثم أتوقع إن تستمر صعوبة المباريات في اللقاءات المتبقية من عمر الدوري .