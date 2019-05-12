أخبار الرياضة المصرية السبت 11 / 5 / 2019

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الرياضة المصرية السبت 11 / 5 / 2019 العديد من الأخبار الهامة أبرزها ، الأهلى يقتل سموحة بهدف 7+90 ويغرد منفرداً فى صدارة الدوري

الأهلى يقتل سموحة بهدف 7+90 ويغرد منفرداً فى صدارة الدوري

حقق فريق الكرة الأول بالنادي الأهلى فوزاً غالياً على ضيفه سموحة بهدف نظيف أحرزه الأنجولي جيرالدو فى الدقيقة 98، فى المواجهة التى أقيمت بينهما مساء اليوم السبت على ملعب بتروسبورت، والتى جاءت ضمن مباريات الجولة الـ32 من بطولة الدوري العام، ليغرد منفرداً على صدارة الدوري.

طلائع الجيش يهزم بتروجت بهدف ويهرب من مؤخرة الدورى

اقتنص طلائع الجيش أغلى ثلاث نقاط له هذا الموسم بعدما حقق الفوز على بتروجت بهدف مقابل للاشئ فى المباراة التى أقيمت بينهما باستاد الجيش بالسويس ضمن فاعليات الجولة الـ32 للدورى .

لاسارتى يتابع تطورات تأهيل غزال الأهلى

حرص مارتن لاسارتى، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على الاطمئنان على آخر تطورات برنامج تأهيل عمرو جمال مهاجم الفريق الذى يعانى من الإصابة فى العضلة الأمامية.

الأهلى يحصل على تقرير فايلر لتجهيز نيدفيد وسعد سمير حصل الجهاز الفنى للأهلى على تقرير طبى من البروفسيور الألمانى فايلر، الذى أجرى جراحة غضروف الركبة لكريم نيدفيد لاعب الفريق، كما أشرف على برنامج تأهيل سعد سمير مدافع الفريق فى ألمانيا، حيث يعانى اللاعب من الإصابة بجزع فى الرباط الداخلى والخارجى للركبة وقطع جزئي فى الرباط الصليبى الخلفى. Advertisements

الأهلى يعيد تشكيل مجلس الأمناء ويكلفه بالإشراف على المنظومة الإعلامية

قرر مجلس إدارة النادي الأهلى برئاسة محمود الخطيب، اعادة تشكيل مجلس أمناء القناة ليضاف علي تشكيله الحالى المكون من محمود الخطيب وحامد عز الدين ومحمد العدل وهشام جمال ودكتور عادل كريم.

الحضرى فى أول تصريح بعد هبوط النجوم: لم أحسم وجهتى وكل شىء وارد

علق عصام الحضرى، حارس مرمى النجوم، على هبوط فريقه لدورى القسم الثانى رسميًا، بعد حصد 25 نقطة من 32 مباراة خاضها بالدورى الممتاز حتى الآن.