شكرا لقرائتكم خبر عن بعد الفوز على سموحة.. مباراة الكوميك بين الأهلاوية والزمالكاوية للضحك فقط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقب فوز الأهلى بشق الأنفس على فريق سموحة بهدف نظيف أحرزه الانجولى جيرالدو فى الدقيقة 98، فى المواجهة التى أقيمت اليوم السبت على ستاد بترو سبورت، إلا أن هناك مباراة أخرى بين جماهير الأهلاوية والزمالكاوية عبر السوشيال ميديا، والتى تسلحت بالكوميك والإفيهات حول سير مباراة .





أبدى جماهير نادى الزمالك استياءهم وغضبهم مما حدث اليوم واحتساب 10 دقائق وقت بدل ضائع حتي سجل الأهلى هدف الفوز، وصنعوا كوميكات ساخرة، علق أحمد قائلاً:" لما ربنا يباركلك فى الوقت بدل الضائع بتاعك"، وأضافت سارة :"لحد ما الأهلى يجيب جول".



الزمالكاوية



وقت بدل الضائع

على الرغم من فوز المارد الأحمر اليوم، إلا أن جماهير الأهلى كان لها العديد من الاراء حول أداء اللاعبين، فقال كريم:"مبروك للنادي الأهلي بطل ال +90 بس هو معلش حد يفهمني تغيير صالح جمعة اللي انا مافهمتوش هو ازارو و الشحات كانوا مكسرين الدنيا عشان يكملوا ... حد يفهمني هتشل يا ناس"، وأضاف محمد:" من الدقيقه 91 للدقيقه 94 لاعيبه سموحه بضيع وقت ولما لاعيبه الأهلى كلموا الحكم واعترضوا الحكم شاور وقال أنه هيضيف الوقت فلاعيبه سموحه قامت ولعبت كل لاعب من سموحه كان بيقع ويمثل أنه بيموت.. نفس منهج لاعيبه الزمالك وجنش بالظبط".

Advertisements









وغرد أحمد سعيد :"أولا: الأهلى فاز بمجهوده تانى حاجة جزء كبير من تأخر الأهلى فى الفوز أو الأداء المدرب تالت حاجة الاهلى من أول الموسم بيهاجم وكل الفرق بدافع قصاده"، وأضاف خالد جبر:" أنا الجون اللى بيجى فى الدقيقه +90 ده بيغسلنى من جوه".









يذكر أنه فى الدقيقة 98 أحرز الأنجولي جيرلدو هدف الفوز للأهلى من تسديدة قوية داخل منطقة الجزاء بعد حدوث دربكة داخل منطقة الجزاء، توقف اللعب بعدها بسبب اعتراض سموحة ثم استأنف اللعب وحصل سموحة على خطأ سددها عمرو بركات ولكنها أرتطمت بالقائم ثم أطلق أمين عمر صافرة نهاية المباراة.

بهذه النتيجة رفع الأهلى رصيده للنقطة 70 محتلاً صدارة جدول الترتيب، بينما توقف رصيد سموحة عند النقطة 35 محتلاً المركز الـ15.