الآن نتيجة مباراة الاهلي وسموحة في الدوري المصري وجيرالدو يخطف هدف الفوز

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نتيجة مباراة الاهلي وسموحة، يستقبل ملعب بترو سبورت في سهرة كروية رمضانية مرتقبة، تجمع بين الأهلي وسموحة في الدوري المصري، وسط ترقب من الملاحقين على صدارة جدول الترتيب وفي مقدمتهم الزمالك وبيراميدز، وتمكن الاهلي من تحقيق الانتصار على سموحة في الوقت بدل الضائع بهدف عن طريق اللاعب الأنجولي جيرالدو.
نتيجة مباراة الاهلي وسموحة، دائماً ما تحمل مباريات الاهلي وسموحة في السنوات الأخيرة طابع الإثارة والندية حتى الدقائق الحاسمة، وتبرز أهمية اللقاء خاصة لجمهور النادي الأهلي الراغب في الخروج بلقب الدوري هذا الموسم تعويضاً عن الخروج الأفريقي المهين.
نتيجة الاهلي وسموحة
ويتوقع أن يأتي تشكيل الأهلي اليوم أمام سموحة مكون من محمد الشناوي لحراسة المرمى، وفي الدفاع الرباعي أحمد فتحي، ياسر إبراهيم، أيمن أشرف، علي معلول، وفي الوسط، السولية، حمدي فتحي، صالح جمعة، وفي الهجوم وليد أزارو، حسين الشحات، رمضان صبحي.
ملخص نتيجة مباراة الاهلي وسموحة اليوم
تشكيلة الأهلي الرسمية: حراسة المرمى: محمد الشناوي، خط الدفاع: علي معلول – أيمن أشرف – ياسر إبراهيم – أحمد فتحي، خط الوسط الدفاعي: حمدي فتحي – عمرو السولية، خط الوسط الهجومي: رمضان صبحي – صالح جمعة – حسين الشحات، وفي الهجوم: وليد أزارو.
- أطلق حكم الساحة صافرة بداية مباراة الاهلي وسموحة، ويحاول كلا الفريقين مباغتة الآخر وإحراز هدف التقدم.
- مرت 21 دقيقة من اللقاء المشوق والنتيجة لا تزال تعادل سلبي وسط سيطرة تامة من لاعبي المارد الأحمر ولكن دون جدوى على مرمى المنافس.
- استحواذ بدون فاعلية على المرمى من النادي الأهلي بسب قوة الدفاع التي يتمتع بها أبناء المدير الفني حسام حسن.
- نهاية شوط المواجهة الأول بنتيجة 0-0 مع فرص قليلة للغاية من اللاعبين، ننتظر ما سيحدث بالشوط الثاني للقاء.
- يهاجم لاعبي الفريق الأحمر بكل قوة من أجل تسجيل الهدف الأول وإسعاد عشاقه في المباراة الصعبة.
- 70 دقيقة من اللعب ويعاني لاعبي الأحمر بشكل كبير في الوصول إلى مرمى سموحة.
- نهاية مباراة الاهلي وسموحة بانتصار الأحمر بهدف نظيف سجله جيرالدو في الدقيقة 97 ليواصل النادي الأهلي تصدره لجدول ترتيب البطولة المحلية.