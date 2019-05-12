الآن نتيجة مباراة الاهلي وسموحة في الدوري المصري وجيرالدو يخطف هدف الفوز

نتيجة مباراة الاهلي وسموحة، يستقبل ملعب بترو سبورت في سهرة كروية رمضانية مرتقبة، تجمع بين الأهلي وسموحة في الدوري المصري، وسط ترقب من الملاحقين على صدارة جدول الترتيب وفي مقدمتهم الزمالك وبيراميدز، وتمكن الاهلي من تحقيق الانتصار على سموحة في الوقت بدل الضائع بهدف عن طريق اللاعب الأنجولي جيرالدو.

نتيجة مباراة الاهلي وسموحة، دائماً ما تحمل مباريات الاهلي وسموحة في السنوات الأخيرة طابع الإثارة والندية حتى الدقائق الحاسمة، وتبرز أهمية اللقاء خاصة لجمهور النادي الأهلي الراغب في الخروج بلقب الدوري هذا الموسم تعويضاً عن الخروج الأفريقي المهين.

نتيجة الاهلي وسموحة

ويتوقع أن يأتي تشكيل الأهلي اليوم أمام سموحة مكون من محمد الشناوي لحراسة المرمى، وفي الدفاع الرباعي أحمد فتحي، ياسر إبراهيم، أيمن أشرف، علي معلول، وفي الوسط، السولية، حمدي فتحي، صالح جمعة، وفي الهجوم وليد أزارو، حسين الشحات، رمضان صبحي.

ملخص نتيجة مباراة الاهلي وسموحة اليوم

تشكيلة الأهلي الرسمية: حراسة المرمى: محمد الشناوي، خط الدفاع: علي معلول – أيمن أشرف – ياسر إبراهيم – أحمد فتحي، خط الوسط الدفاعي: حمدي فتحي – عمرو السولية، خط الوسط الهجومي: رمضان صبحي – صالح جمعة – حسين الشحات، وفي الهجوم: وليد أزارو.