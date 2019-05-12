أحدث ترتيب جدول الدوري المصري الممتاز موسم 2019/2018/والصراع يشتعل في المقدمة بعد الفوز المثير...

نرصد لكم في هذا المقال ترتيب جدول الدوري المصري الممتاز لموسم 2019/2018، بعد مباراة اليوم وفوز الأهلي المثير علي سموحه بهدف دون رد، سجله الاعب جيرالدو في الدقيقة 98 من زمن المباراة، ليصل قطار الأهلي الي النقطة ال70، ويواصل التقدم نحو الإحتفاظ بالقب، وفاز الزمالك علي وادي دجله بهدفين مقابل هدف واحد، ليقتنص الزمالك ثلاث نقاط هامه في صراع الفوز بالقب الدوري المصري هذا العام، وسجل الاعب عمر السعيد الهدف الأول في الدقيقة 22 من عمر المباراة، نتيجة خطأ من الحاس محمد عبد المنصف، ويضيف محمود علاء الهدف الثاني في الدقيقة 48 من عمر المباراة من ضربة جزاء، ثم يمتلك دجله زمام المباراة ويضغط علي الزمالك، ويقلص الفارق ويحرز الهدف الأول لدجله عن طريق الاعب محمد هلال في الدقيقة 66 من عمر اللقاء، وبعد هذا الفوز يرفع الزمالك رصيده من النقاط الي 63نقطة من 28 مباراة، وياتي خلف بيراميدز الثاني ب65 نقطة من 31 مباراة، بينما الأهلي المتصدر رصيده67 نقطة من 29 مباراة، والمباراة القادمة للأهلي يوم السبت القادم مع سموحه، بينما الزمالك يلاقي الداخليه يوم الأحد القادم.

ترتيب جدول الدوري المصري الممتاز، الأهلي إلي المركز الأول برصيد67 نقطة، خلف بيراميدز الثاني برصيد 65 نقطة، ويأتي الزمالك في المركز الثالث برصيد 63 نقطة.

جدول ترتيب الدوري المصري بعد مباراة الأهلي مع سموحه

Advertisements

وأصبح نادي المصري البورسعيدي في المركز الرابع برصيد 48 نقطة، ويليه المقاولون العرب برصيد 47 نقطة، وفي المركز السادس فريق مصر المقاصة برصيد 45 نقطة، المركز السابع فريق الإسماعيلي 38 نقطة،المركز الثامن من نصيب طلائع الجيش برصيد37 نقطة.

أحبائي المتابعين نتمنى أن نكون قدمنا لكم في هذا التقرير، كل ما تريدون معرفته في ترتيب جدول الدوري المصري الممتاذ، ونحن معكم لتقديم كل جديد، في حينة ونتمنى أن ننال رضاكم، ويسعدنا تلقي أي إستفسار لديكم.