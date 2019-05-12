جدول ترتيب الدوري السعودي بعد انتهاء الجولة 29 من البطولة .. النصر في الصدارة والهلال يواصل المطاردة...

انتهت مساء اليوم، مباريات الجولة التاسعة والعشرين من مباريات الدوري السعودي الممتاز في الموسم الكروي الحالي، حيث شهدت الجولة الحالية عدد من النتائج والمباريات الهامة والتي تسببت في تغيير جدول ترتيب الدوري السعودي بشكل كبير سواء في الصدارة أو في منتصف الدوري السعودي.

حيث نجح نادي النصر السعودي الأول لكرة القدم، في الحفاظ على صدارة الدوري السعودي في الموسم الكروي الحالي، وواصل نادي الهلال السعودي حامل اللقب في الموسم الماضي، مطاردة نادي النصر السعودي في الموسم الكروي الحالي، من أجل الحصول على البطولة للموسم الثاني.

كما تأكد رسمياً هبوط نادي الباطن السعودي الأول لكرة القدم، ونادي أحد الأول لكرة القدم، إلى دوري الدرجة الأولى في الدوري السعودي.

جدول ترتيب الدوري السعودي

النصر 29 21 4 4 67 26 41 67 الهلال 29 20 6 3 63 31 32 66 الشباب 29 15 9 5 37 22 15 54 التعاون 29 15 8 6 59 30 29 53 الأهلي 29 16 4 9 63 41 22 52 الفيصلي 29 12 7 10 50 45 5 43 الوحدة 29 12 6 11 39 36 3 42 الفتح 29 8 11 10 32 41 -9 35 الرائد 29 9 8 12 34 48 -14 35 الاتحاد 29 9 7 13 44 44 0 34 الإتفاق 29 8 9 12 40 50 -10 33 الحزم 29 7 9 13 31 48 -17 30 الفيحاء 29 8 5 16 31 50 -19 29 القادسية 29 8 3 18 32 49 -17 27 الباطن 29 7 4 18 28 51 -23 25 أحد 29 4 6 19 24 62 -38 18

ويحاول نادي النصر السعودي الأول لكرة القدم، في الحفاظ على صدارة الدوري وحسم لقب الدوري في الموسم الكروي الحالي، وذلك في الجولة المقبلة التي تقام في الأسبوع المقبل، ويحتاج العالمي للفوز فقط.