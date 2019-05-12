ترتيب هدافي الدوري السعودي بعد انتهاء الجولة 29 اليوم .. عبد الرزاق حمد الله يحسم الصدارة

انتهت منذ قليل مباريات الجولة التاسعة والعشرين من مباريات الدوري السعودي في الموسم الكروي الحالي، حيث نجح نادي النصر السعودي في تحقيق فوز هام على حساب نظيره نادي أحد السعودي بثلاثة أهداف، كما حقق نادي الهلال السعودي فوز صعب على حساب نظيره نادي الاتفاق بهدف نظيف.

وتمكن نادي النصر السعودي، من الحفاظ على صدارة الدوري السعودي في الموسم الكروي الحالي، بعدما رفع رصيده إلى 67 نقطة بفارق نقطة واحدة عن أقرب منافسية نادي الهلال السعودي، والذي يمتلك 66 نقطة في وصافة البطولة.

وتأكد بشكل رسمي هبوط نادي الباطن السعودي ونادي أحد، في الموسم الكروي المقبل إلى دوري الدرجة الاولى، بينما ابتعد نادي الاتحاد عن منطقة الهبوط بشكل رسمي.

ترتيب هدافي الدوري السعودي

أما على صعيد هدافي الدوري السعودي، فنجح المغربي عبد الرزاق حمد الله، في حسم لقب هداف الدوري السعودي في الموسم الكروي الحالي، برصيد 31 هدف وبفارق 11 هدف عن أقرب منافسية اللاعب ليندر تاوامبا، لاعب نادي التعاون السعودي والذي يمتلك 20 هدفاً.