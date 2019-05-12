اليوم .. نتيجة مباراة النصر والحزم في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان وتألق حمد الله

في أسبوع حسم لقب الدوري السعودي يلتقي النصر مع مضيفه الحزم في مباراة المهمة الواحدة وانتظار الهدية، فالنصر أمامه طريقة واحدة لانهاء اللقاء ألا وهو الفوز بالثلاث نقاط من أجل اللقب الغائب منذ 2015، بينما ينتظر الهلال هدية من الحزم قد تعيد آماله بقوة في الاحتفاظ باللقب فهل يسيطر العالمي أم يهدي الحزم الزعيم فرصة كبيرة.

مباراة النصر والحزم

وستنطلق مباراة الحزم والنصر في تمام العاشر والنصف بتوقيت المملكة، حيث سيتم نقلها عبر قناة ksa sport 1 بتعليق من عبدالله الحربي، ويدخل النصر المباراة وهو متصدر جدول الترتيب برصيد 64 نقطة بفارق نقطة وحيدة عن الهلال صاحب المركز الثاني بينما يتواجد الحزم في المركز 12 بعد جمعه لـ 30 نقطة في اللقاءات السابقة.

النصر والحزم

وكثرت هدايا الجولات الأخيرة بين النصر والهلال فمنذ مباراة الديربي والقمة بينهما والتي انتهت بفوز النصر واقتناصه القمة، عاد اتحاد جدة وتفوق على النصر ومنح الصدارة للهلال ولكن التعاون كان له كلمة السر في استعادة المركز الأول للعالمي حين كرر فوزه على الهلال في الكأس في مباراة الدوري المؤجلة بين الفريقين.

نتيجة مباراة النصر والحزم

وتبحث ادارة النصر طرق تكريم أشهر مشجعة للعالمي أم عبد العزيز التي وافتها المنية بعد صراع مع المرض لم يمنعها من حضور مباريات الفريق في الرياض وكانت آخر أمنياتها أن ترى النصر يتوج بالدوري.

لاعبي الفريقين يقومون بعمليات الاحماء فور نزولهم لأرض الملعب، حماس كبير من اللاعبين والجماهير الحاضرة ومباراة تبدو أنها ستكون مثيرة.