في لقاء كبير: نتيجة مباراة الاتحاد والفتح اليوم في الجولة التاسعة والعشرين

ينتظر أنصار العميد اليوم شعور بالراحة حين يحقق الاتحاد الفوز على ضيفه الفتح في الجولة التاسعة والعشرين من الدوري السعودي للمحترفين حيث يضمن تحقيق الثلاث نقاط الليلة بقاء الاتحاد بشكل رسمي في الدوري وابتعاده عن الهبوط في موسم من أقسى المواسم تاريخيا بالنسبة للعميد الذي عانى كثيرا على مستوى النتائج هذا الموسم.

مباراة الاتحاد والفتح

ويخوض العميد اليوم المباراة بعد العودة من قطر بعد مواجهة الريان في الجولة الخامسة من دوري أبطال آسيا والتي انتهت بفوز الاتحاد السعودي بهدفين ونجح في انتزاع بطاقة التأهل لدور الستة عشر في هذه البطولة، وكان الفوز قد أتى بعد مباراة عصيبة له أمام التعاون في نهائي كأس خاد الحرمين الشريفين والتي خسرها.

الاتحاد والفتح

وسارعت جماهير العميد بشراء التذاكر الخاصة باللقاء فور طرحها حيث تخطت عدد التذاكر المبارعة عدد 24 ألف تذكرة، وتشجيعا من اللاعبين فواز القرني وأحمد عسيري فقد قدما عدد 1000 تذكرة هدية مجانية للجماهير دعما لها للحضور وتشجيع الفريق في هذه الليلة الهامة، ويحتل اتحاد جدة المركز الـ 11 قبل انطلاق اللقاء.

نتيجة مباراة الاتحاد والفتح

وكان لاعب الاتحاد فهد المولد قد تعرض لخبر سيئ في الأيام الماضية حين وجدت عينة لمادة محظورة في كشف أحدى المباريات وقد تلقى اللاعب دعم كبير من العديد من اللاعبين من زملائه واللاعبين السابقين حتى أن جمهور الهلال قد قام بمساندته من خلال لافتة في مباراة اليوم.