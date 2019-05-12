تعليق مفاجئ من تركي آل الشيخ على حكم مباراة الأهلي وسموحة

أحمد هاني

نشر المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية ومالك نادي بيراميدز، رسالة عبر حسابه الرسمي على موقع فيسبوك. كتب "آل الشيخ" أبيات شعرية قال فيها: "وعاوزينا منجبش حكام أجانب ههههههههههه". ونشر "الشيخ" رسالة عقب احتساب أمين عمر حكم مباراة الأهلى وسموحة 7 دقائق وقتا بدل ضائع في المباراة التي فاز فيها المارد الأحمر بهدف دون رد.

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