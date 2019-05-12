فرج عامر بعد فوز الأهلي: اللي بيحصل دا مش كورة

أحمد هاني

وجه المهندس فرج عامر رئيس نادي سموحة رسالة عقب خسارة فريقه بهدف دون رد من الأهلى في المباراة التي أقيمت على ملعب بتروسبورت، في الجولة 32 من بطولة الدوري الممتاز.

وكتب عامر عبر حسابه الشخصى على "تويتر" قائلا: "الأهلي يسجل في الدقيقة ٩٨ ونصف بعد الوقت الاضافي ما انتهي اللي بيحصل ده مش كورة؟".