جروس يُعلن قائمة الزمالك لمواجهة الداخلية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مراسل الخليج 365:

أعلن السويسري كريستيان جروس المدير الفني لنادي الزمالك عن قائمة فريقه لملاقاة الداخلية، اليوم الأحد، المؤجلة من الجولة 29 من الدوري المصري.

وشهدت القائمة عودة حمدي النقاز من جديد، مع استبعاد أيمن حفني، وكذلك الحارس الأساسي للفريق للإصابة في تأكد عدم تواجده في مباراة الذهاب من نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية بسبب الإيقاف.

ويغيب عن الفريق كلًا من مصطفى فتحي وفرجاني ساسي وخالد بوطيب، وحازم إمام لعدم الجاهزية، محمود علاء للإيقاف، وأيمن حفني وأحمد مدبولي لأسباب فنية.

وجاءت قائمة الزمالك كالتالي:

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حراسة المرمى: عماد السيد وعمر صلاح.

خط الدفاع: عبد الله جمعة وبهاء مجدي وحمدي النقاز ومحمود الونش ومحمد عبد الغني ومحمد عبد السلام ومحمد أحمد كماتشو.

خط الوسط: طارق حامد ومحمود عبد العزيز ومحمد حسن ومحمد إبراهيم ويوسف أوباما وأحمد سيد زيزو وإبراهيم حسن ومحمد عنتر ومحمود كهربا.

خط الهجوم: عمر السعيد وحميد احداد.